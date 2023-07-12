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Полиция изъяла в Подмосковье тонны поддельного сливочного масла и запрещенные сыры из Франции и Нидерландов
Общая сумма найденного составила более 2,8 миллиона рублей undefined
Новости

Полиция изъяла в Подмосковье тонны поддельного сливочного масла и запрещенные сыры из Франции и Нидерландов

Общая сумма найденного составила более 2,8 миллиона рублей

В подмосковном Долгопрудном полицейские обнаружили крупный склад контрафактного сливочного масла. Оперативники изъяли в общей сложности 3,5 тонны поддельной продукции, на складе также нашли сыры из Франции и Нидерландов, запрещенные к ввозу в Россию. Общая сумма найденного составила более 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщает RTVI, ссылаясь на материалы следствия.


Склад, на котором правоохранители нашли запрещенную продукцию, принадлежит ООО «Бадалов». Полицейские провели проверочную закупку, на приобретенном сливочном масле отсутствовала обязательная маркировка «Честный знак», либо при сканировании кода приложением выгружалась информация о просроченном продукте. Оперативников настоятельно попросили заплатить за масло наличными.


При осмотре склада ООО «Бадалов» полицейские нашли и конфисковали в том числе масло от несуществующих белорусских и российских производителей, сообщает RTVI. Объяснить происхождение обнаруженных подделок руководство ООО «Бадалов» не смогло. В случае с французскими и голландскими сырами продукция была переупакована и снабжена этикетками, указывающими на происхождение сыров из Азербайджана.


Заметка дополняется

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#происшествие #полицейский #контрафакт
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