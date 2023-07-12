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Более 30 детей отравились йогуртом в Орске, восемь из них попали в больницу
Пострадавшим от трех до шести лет undefined
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Более 30 детей отравились йогуртом в Орске, восемь из них попали в больницу

Пострадавшим от трех до шести лет

В Орске Оренбургской области отравились 36 детей в возрасте от трех до шести лет, восемь из них госпитализировали. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Об этом сообщает администрация города.


Все пострадавшие — воспитанники детских садов из разных районов Орска. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Дети отравились, предположительно, йогуртом от Новотроицкого молокозавода, говорится в сообщении. Вся молочная продукция предприятия будет изъята из оборота, работу завода приостановят, заявили в администрации.


Руководство города заявило, что все образовательные учреждения должны на время сменить поставщиков. Во всех бюджетных учреждениях Оренбургской области на время аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки, добавили в администрации Орска.


Роспотребнадзор ведет эпидемиологическое расследование в связи с массовым отравлением детей в Орске, сообщило управление ведомства по Оренбургской области. Региональная прокуратура ведет проверку.

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#оренбургская область #отравление #дети
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