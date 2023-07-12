WP: Делегация США пришла в ярость из-за критики Зеленского в адрес НАТО

Делегация США на саммите НАТО в Вильнюсе пришла в ярость из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник.





Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11-12 июля. Вчера, 11 июля, Зеленский назвал беспрецедентной и абсурдной ситуацию, когда западные союзники не хотят давать конкретные сроки приглашения Украины в альянс и членства в нем. Он заявил, что эта неопределенность — слабость. После этого генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что союзники пригласят Украину в альянс, когда она выполнит определенные условия.





Один из источников в НАТО заявил WP, что своей критикой Зеленский стремился оказать как можно большее давление на альянс, прежде чем формулировки относительно Украины будут формализованы. По его словам, Зеленский также показал украинцам, что борется до конца.





Высокопоставленный чиновник ЕС также заявил изданию, что Украина «пытается вытянуть немного больше из союзников», это касается в том числе конкретных условий для приглашения в НАТО.





Россия выступает против вступления Украины в Североатлантический альянс. 11 июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что присоединение Киева к НАТО угрожает европейской безопасности.