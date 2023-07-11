Украина пообещала Франции, что полученные ракеты Scalp не полетят в сторону России

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о передаче Киеву крылатых ракет дальнего действия Scalp. Первая их партия уже поступила ВСУ, сообщает France-Presse. По данным Reuters, Украина пообещала Франции не использовать Scalp для ударов по российской территории.





В Киеве, по данным агентства, заверили Париж, что новые ракеты будут применяться лишь в пределах «международно признанных границ» Украины.





При этом Франция не считает поставку новых ракет украинской стороне эскалацией конфликта. Военный источник France-Presse утверждает, что ВСУ получили от Парижа «значительное количество» Scalp. Они, как отмечается в сообщении, «будут интегрированы с незападными военными самолетами».





Первые французские ракеты Scalp уже находятся на Украине, добавил источник. Они пригодятся для поддержки «наступления» ВСУ, говорил ранее Макрон.





Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сказал, что Франция приняла ошибочное решение и РФ вынуждена будет принять контрмеры. По словам Пескова, передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках СВО, а такие решения Макрона могут лишь «утяжелить участь киевского режима».





Scalp являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются ВСУ Великобританией с 11 мая. Киев сразу начал активно применять их для ударов по российским тылам и гражданским объектам. 12 мая нанесены удары Storm Shadow по Луганску, утром 22 июня — по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Из последних случаев — удар ВСУ по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.





Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что французские Scalp могут сбиваться теми же российскими средствами ПВО, что и Storm Shadow. По мнению эксперта, ВС России в любом случае придется усилить противовоздушную оборону в зоне проведения спецоперации на Украине.





Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее отметила, что Париж усилит военную поддержку Киева. Министр сообщила, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.