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Украина пообещала Франции, что полученные ракеты Scalp не полетят в сторону России
Париж не считает их поставку эскалацией конфликта undefined
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Украина пообещала Франции, что полученные ракеты Scalp не полетят в сторону России

Париж не считает их поставку эскалацией конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон перед началом саммита НАТО в Вильнюсе заявил о передаче Киеву крылатых ракет дальнего действия Scalp. Первая их партия уже поступила ВСУ, сообщает France-Presse. По данным Reuters, Украина пообещала Франции не использовать Scalp для ударов по российской территории.


В Киеве, по данным агентства, заверили Париж, что новые ракеты будут применяться лишь в пределах «международно признанных границ» Украины. 


При этом Франция не считает поставку новых ракет украинской стороне эскалацией конфликта. Военный источник France-Presse утверждает, что ВСУ получили от Парижа «значительное количество» Scalp. Они, как отмечается в сообщении, «будут интегрированы с незападными военными самолетами».


Первые французские ракеты Scalp уже находятся на Украине, добавил источник. Они пригодятся для поддержки «наступления» ВСУ, говорил ранее Макрон.


Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту ситуацию, сказал, что Франция приняла ошибочное решение и РФ вынуждена будет принять контрмеры. По словам Пескова, передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках СВО, а такие решения Макрона могут лишь «утяжелить участь киевского режима».


Scalp являются аналогами Storm Shadow, которые поставляются ВСУ Великобританией с 11 мая. Киев сразу начал активно применять их для ударов по российским тылам и гражданским объектам. 12 мая нанесены удары Storm Shadow по Луганску, утром 22 июня — по мостам на административной границе между Херсонской областью и Крымом. Из последних случаев — удар ВСУ по медицинскому складу в Акимовке в Запорожской области.


Военный обозреватель Алексей Суконкин заявил NEWS.ru, что французские Scalp могут сбиваться теми же российскими средствами ПВО, что и Storm Shadow. По мнению эксперта, ВС России в любом случае придется усилить противовоздушную оборону в зоне проведения спецоперации на Украине.


Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее отметила, что Париж усилит военную поддержку Киева. Министр сообщила, что Франция вместе с партнерами работает над гарантиями безопасности, которые могла бы получить Украина параллельно с процессом интеграции в НАТО.

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ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow по мостам между Крымом и Херсонской областью

Ранее Сергей Шойгу говорил, что атака с применением такого оружия будет означать полноценное втягивание Запада в конфликт 22 июня 2023
Dailystorm - ВСУ ударили британскими ракетами Storm Shadow по мостам между Крымом и Херсонской областью
#спецоперация #франция #ракета #украина #макрон
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