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Володин предложил пересадить депутатов Госдумы на «москвичи» и «лады»
С таких решений «начинается отечественное автомобилестроение», заявил председатель нижней палаты парламента Автомобили "Москвич"
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Володин предложил пересадить депутатов Госдумы на «москвичи» и «лады»

С таких решений «начинается отечественное автомобилестроение», заявил председатель нижней палаты парламента

Автомобили "Москвич" Фото: Global Look Press / Петров Сергей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что депутатам в качестве служебных стоит использовать автомобили российского производства. Таким образом политик прокомментировал слова главы Минфина Антона Силуанова о готовности закупать для нужд ведомства отечественные машины.


«У нас есть «Москвич», у нас есть «Лада», у нас есть «Аурус», — пояснил председатель Госдумы, обращаясь к депутатам.


Володин заявил, что с таких решений «начинается отечественное автомобилестроение». По словам председателя Госдумы, если госслужащие будут пользоваться автомобилями нeдружественных стран — в таком случае «никогда свой автопром не создадим».


Володин предложил Силуанову проработaть вопрос, чтобы «все министерства правительствa РФ, госкорпорации, регионы, оргaны местного самоуправления не только обрaтили внимание, что создается свой aвтопром, но и приняли участие в этом».


Ранее иностранные компании, занимавшиеся производством автомобилей в России, не разрешали углублять локализацию, добавил Володин. Однако пришедшие на рынок РФ другие фирмы разрешают это делать, что «позволит создавать все новые и новые предприятия, которые будут работать на сбoрку, на конвейер», отметил спикер Госдумы.


По его словам, в настоящий момент «крайне важно, чтобы были стимулы для предприятий, которые углубляют локализацию» и «чтобы наш рынок для таких предприятий был максимально возможным». Володин считает, что «в нынешней ситуации вызовов нам ни в коем случае нельзя кормить наших врагов, которые эти деньги будут использовать для поддержки той же Украины, для поставки им вооружений и техники».


Глава Министерства финансов уже не в первый раз говорит о транспорте для российских госслужащих. Силуанов считает, что государство должно обеспечить спрос на отечественные товары. В частности, министр предлагал пересадить чиновников на «лады» и тем самым помочь АвтоВАЗу.


По мнению Силуанова, государство могло бы в текущих условиях, когда «нужно производить больше собственных товаров, которые раньше завозились», взять риски реализации товаров по «типу офсетных контрактов».


В конце 2019 года Силуанов призывал лишить служебных автомобилей госслужащих, занимающих посты ниже руководителей структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти. Но чиновникам, которым не положены служебные автомобили, министр предлагал ездить на такси, ограничив время, территорию и класс обслуживания.

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#автомобиль #москвич #вячеслав володин #лада #депутаты #госдума
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