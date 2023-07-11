На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты российских фермеров

«Я хожу сюда раз в неделю точно. В основном раньше ходил за творогом, теперь я хожу за сыром, потому что такой сыр очень редко купишь, в магазинах его нет. Очень вкусный сыр — если его попробовать, то другого уже, в общем, и не надо», — поделился гость ярмарки.





Помимо сыров на «Московских ярмарках» можно найти большой выбор овощей, фруктов, меда, сухофруктов, кондитерских изделий, колбасной и молочной продукции, мяса и рыбы. Особой популярностью у посетителей пользуются докторская колбаса и сервелат.





Еще одной причиной посещения площадки может стать возможность лично пообщаться с продавцами и расспросить их о процессе приготовления того или иного продукта. Секрет фирмы они не раскроют, однако расскажут о полезных свойствах товаров. Еще и скидку сделают!





Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день), а с 12:00 до 16:00 вам сделают скидку по социальной карте. Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей!





Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда покупают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте.