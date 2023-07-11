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В Подмосковье задержали мужчину, привезшего из зоны СВО автомат, мешок патронов и боевые гранаты
Оружие он хранил в гараже undefined
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В Подмосковье задержали мужчину, привезшего из зоны СВО автомат, мешок патронов и боевые гранаты

Оружие он хранил в гараже

В поселке Денежниково Раменского городского округа местный житель устроил в гараже целый склад оружия, привезенного с зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112». У мужчины нашли автомат Калашникова, 420 патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами.


По данным источника РЕН ТВ, двое друзей отдыхали в Подмосковье и один из них признался приятелю, что является обладателем оружия. Все оно хранилось в гараже. Позднее приятель сообщил об этом «секрете» правоохранителям.


Они выехали на место и действительно обнаружили в гараже у мужчины АК, мешок патронов и боевые гранаты. Все найденное служители закона изъяли, а мужчину задержали. Теперь ему предстоит рассказать, откуда у него взялось такое количество боеприпасов.

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«Зоопарк стрелкового оружия» в зоне СВО. Из чего стреляют рядовые Российской армии и ВСУ

Несмотря на легендарную надежность АК, все равно нужно их чистить и ухаживать за ними, подчеркивают эксперты 31 мая 2023
Dailystorm - «Зоопарк стрелкового оружия» в зоне СВО. Из чего стреляют рядовые Российской армии и ВСУ
#подмосковье #задержание #сво #оружие #полиция
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