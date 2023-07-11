В Подмосковье задержали мужчину, привезшего из зоны СВО автомат, мешок патронов и боевые гранаты

В поселке Денежниково Раменского городского округа местный житель устроил в гараже целый склад оружия, привезенного с зоны проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщают РЕН ТВ и Telegram-канал «112». У мужчины нашли автомат Калашникова, 420 патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами.





По данным источника РЕН ТВ, двое друзей отдыхали в Подмосковье и один из них признался приятелю, что является обладателем оружия. Все оно хранилось в гараже. Позднее приятель сообщил об этом «секрете» правоохранителям.





Они выехали на место и действительно обнаружили в гараже у мужчины АК, мешок патронов и боевые гранаты. Все найденное служители закона изъяли, а мужчину задержали. Теперь ему предстоит рассказать, откуда у него взялось такое количество боеприпасов.