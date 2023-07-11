Китайский чиновник предложил выпить стакан воды с АЭС «Фукусима» тем, кто настаивает на безвредности жидкости

Представитель Министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван Вэньбинь раскритиковал сторонников полной безопасности АЭС «Фукусима-1». Люди, утверждающие, что сброс отработанной воды с атомной станции в океан безвреден для окружающей среды, должны доказать это на собственном примере — налить эту воду в стакан и выпить ее, считает высокопоставленный китайский чиновник.





Вэньбинь сказал, что японские чиновники могут «использовать радиоактивно загрязненную воду для питья и купания», вместо того чтобы создавать напряженность в международной обстановке, учитывая близость Китая и других стран к Японии, передает ТАСС.





К настоящему времени на территории АЭС «Фукусима-1» находится около 1,25 миллиона тонн воды, охлаждающей реактор. В апреле 2021 года Токио принял решение слить часть этой воды в океан.





4 июля в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что планы Японии по сбросу воды с АЭС соответствуют международным экологическим стандартам. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси также заявил, что попавшая в океан вода с «Фукусимы» практически никак не отразится на жизни людей, флоры и фауны.





Авария на АЭС «Фукусима-1» произошла весной 2011 года после мощного землетрясения и цунами. Несмотря всего на одну смерть от лучевой болезни в результате аварии, 164 тысячи человек пришлось эвакуировать из района, где расположена АЭС. Авария на «Фукусиме» стала второй по мощности после ЧП на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.