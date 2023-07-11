«112»: Убийца школьницы под Челябинском был пьян и имел проблемы с психикой

Подозреваемый в убийстве 12-летней (по версии СКР) девочки в городе Симе Челябинской области в момент нападения был в нетрезвом виде. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По его данным, у задержанного с детства были проблемы со здоровьем, поэтому алкоголь был ему противопоказан. Он сознался в содеянном и показал, куда спрятал труп девочки. Региональное управление Следственного комитета уже возбудило уголовное дело по факту убийства школьницы.





По информации «112», убийца девочки в тот вечер выпил несколько бутылок пива, хотя имел проблемы со здоровьем. Родственники подозреваемого рассказали полиции, что мужчина в раннем детстве едва не умер от пневмонии, получил кислородное голодание и проблемы с сосудами мозга.





Близкие добавили, что с возрастом у их родственника были перепады настроения: он мог впасть в уныние или стать сильно нервным. Мужчину последнее время мучали сильнейшие головные боли.





Следователям подозреваемый признался, что слабо понимает, как и почему произошло убийство. С жертвой он был практически не знаком, а к детям всегда относился лояльно. На свою дочь мужчина даже голос не повышал. Теперь фигуранту уголовного дела изберут меру пресечения и направят его на ряд экспертиз.





Школьница вечером 9 июля возвращалась домой из парка и пропала. В поисках девочки участвовали волонтеры и полицейские. Портал «74.ru» писал, что девочка воспитывалась в благополучной семье и из дома раньше не уходила. Позднее тело ребенка нашли у дороги, ведущей на ферму.