Саммит НАТО в Вильнюсе продемонстрировал намерение альянса сосредоточить как можно больше на границах России, «нам отступать некуда», заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. По его словам, решения, принятые на саммите, не пошатнут уверенность России в правильности своих действий, задачи СВО будут выполнены.





По словам Антонова, заявления в Вильнюсе подтвердили «антироссийскую заряженность» НАТО, на борьбу с РФ брошены все ресурсы альянса. На начатой США «гибридной войне» зарабатывает военная промышленность, простые граждане стран Запада расплачиваются за конфликт. Судьба украинцев, «бросаемых американскими и натовскими кураторами «на убой», здесь мало кого заботит, заявил Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале посольства.













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