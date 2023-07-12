Россиян предупредили о росте цен на технику Apple к концу лета

В России до конца лета электроника Apple и других брендов может вырасти в цене в среднем на 10%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на участников рынка. По их мнению, такой сценарий возможен, если курс доллара будет держаться на уровне 90-100 рублей ближайшие несколько недель.





При этом рост цен в первую очередь может коснуться смартфонов: их россияне покупают и меняют гораздо чаще, чем компьютеры. Директор сети re:Store Расим Лемберанский пояснил изданию, что по каждой категории товара и по разным брендам конкретный момент повышения зависит от наличия товара на складе. Эксперт убежден, что рост цен на гаджеты составит от 5% до 10%.





В то же время аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допускает увеличение стоимости на 10-20% на гаджеты, ввозимые по параллельному импорту. Муртазин обратил внимание, что уже прекратился массовый ввоз техники Apple по этой схеме.





В случае если курс доллара удержится на уровне 90-100 рублей еще полторы-две недели, после продажи старых запасов рост цен неизбежен, добавил эксперт.





Импортеры не заинтересованы в несении убытков и при дальнейшем ослаблении рубля намерены индексировать цены, заявили изданию в группе компаний «F+ tech | Марвел».





Продукция Apple поставляется на отечественный рынок по схеме параллельного импорта, поэтому ценообразование на устройства сильно зависит от изменений валютных курсов, рассказала ведущий продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.





По информации GS Group, в I квартале 2023 года поставки смартфонов Apple в РФ сократились по сравнению с таким же периодом 2022-го на 30%. Бизнес в сентябре ждет появления на рынке iPhone нового поколения. Цены на новинки Apple могут оказаться выше прогнозируемых пару месяцев назад на 15-20%.





Однако гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов и руководитель проекта Content-Review Сергей Половников выразили мнение, что с выходом iPhone 15 стоимость предыдущей модели может упасть, что увеличит ее продажи.