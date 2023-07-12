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Замминистра образования Бурятии Цыренжапова арестовали на 10 суток за езду под наркотиками
Машину, за рулем которой был чиновник, остановили в ночь на 7 июля в Улан-Удэ undefined
Новости

Замминистра образования Бурятии Цыренжапова арестовали на 10 суток за езду под наркотиками

Машину, за рулем которой был чиновник, остановили в ночь на 7 июля в Улан-Удэ

Суд в Бурятии назначил 10 суток административного ареста заместителю министра образования республики Батору Цыренжапову за вождение в состоянии наркотического опьянения. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МВД.


Сотрудники ДПС остановили машину Toyota Vitz, за рулем которой был замминистра, в ночь на 7 июля. Он отказался от освидетельствования на месте, его доставили в наркодиспансер. Экспертиза выявила, что Цыренжапов был за рулем под наркотиками, сообщили в полиции.


11 июля глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить Цыренжапова с поста заместителя министра образования республики из-за нетрезвой езды.


Цыренжапов занял должность замминистра образования Бурятии в марте 2022 года. До этого он был председателем комитета по надзору и кoнтpoлю в cфepe oбpaзoвaния. 

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#наркотики #происшествие #бурятия
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