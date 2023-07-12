Режим ЧС ввели под Туапсе из-за ливней

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Кубани введен режим ЧС из-за подтопления после ливней. Местных жителей эвакуируют из зон подтопления в пункты временного размещения Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Подтопления есть в Горском, Дефановке и Джубге, в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском затоплены улицы, говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.
Спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей Туапсинского района в четыре пункта временного размещения, сообщал утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, за три часа выпало 144 миллиметра осадков.
В Краснодарском крае до 12 июля включительно действует штормовое предупреждение.