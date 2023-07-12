Режим ЧС ввели под Туапсе из-за ливней

В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях Туапсинского района Кубани введен режим ЧС из-за подтопления после ливней. Местных жителей эвакуируют из зон подтопления в пункты временного размещения Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.





Подтопления есть в Горском, Дефановке и Джубге, в Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском затоплены улицы, говорится в Telegram-канале регионального оперштаба.