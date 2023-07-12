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Избитая в Чечне журналистка Милашина выписана из больницы
Она останется под врачебным контролем undefined
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Избитая в Чечне журналистка Милашина выписана из больницы

Она останется под врачебным контролем

Журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, на которую было совершено нападение в Грозном, выписали из больницы. Об этом ТАСС сообщил экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (признан иноагентом). Он ранее сопровождал Милашину в полете спецбортом из Беслана в Москву.


По словам Венедиктова, самочувствие коллеги улучшилось. Милашиной предписали врачебное периодическое наблюдение.


Венедиктов добавил, что журналистка «Новой газеты» «очень хотела, требовала выписать, чтобы работать».


Милашину и адвоката Александра Немова жестоко избили в Чечне утром 4 июля. Журналистка прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, супруге экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матери оппозиционеров Абубакара и Ибрагима Янгулбаевых. В Грозном на Милашину и Немова напали неизвестные в балаклавах.


Пострадавшие были госпитализированы. У обоих медики зафиксировали многочисленные переломы, а адвокат получил ножевое ранение. Позже у Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные переломы костей кистей рук и ушибы мягких тканей.


Следственный комитет России (СКР) после этого нападения возбудил уголовное дело по двум статьям — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и умышленное причинение легкого вреда здоровью.


В Кремле назвали инцидент с Милашиной и Немовым в Грозном серьезным происшествием и добавили, что российскому лидеру Владимиру Путину доложили об избиении журналистки и адвоката неизвестными.


Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам установить личности напавших на журналистку Елену Милашину и юриста Александра Немова. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале. Кадыров отметил, что местные правоохранители «разберутся».

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#венедиктов #чечня #больница #нападение #избиение #журналист
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