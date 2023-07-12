Ливни не испугали россиян: в Российском союзе туриндустрии оценили обстановку под Туапсе после введения режима ЧС

В ночь на 12 июля в Туапсинском районе за три часа выпало 144 миллиметра осадков, произошел подъем уровня воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефань. В четырех поселениях (Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском) власти ввели режим ЧС. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил Daily Storm, что периоды непогоды обычно длятся недолго. По словам Барзыкина, людей ливни не испугали, поэтому поток отдыхающих не уменьшился.





«Да, ввели режим ЧС в Туапсинском районе. В Сочи, где я сейчас нахожусь, дождей уже нет. Думаю, сейчас все нормализуется. Федеральная трасса открыта. Рабочие устраняют, убирают последствия стихии. Железнодорожное сообщение не нарушалось, аэропорт в Сочи тоже работает», — сказал вице-президент РСТ.





Он обратил внимание, что «отмены бронирования не наблюдается», а «основной поток туристов идет в Сочи». «Сказать, что массово [из-за ливней] люди стали отменять туры, не могу. На сегодня ситуация нормализуется. Люди прибывают, размещаются и отдыхают», — заключил собеседник.





Барзыкин также указал, что в Сети «показывают порой кадры трехдневной давности» с курортных мест, поэтому лучше доверять и черпать информацию из официальных источников, в частности, от властей Краснодарского края. «Не пострадали ни туристические объекты, ни, слава богу, отдыхающие люди», — добавил собеседник.





В Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края сообщается, что из-за дождей подтопления домов и улиц зафиксированы в Горском, Дефановке, Джубге, Лермонтово, Пляхо, Ольгинке, Сосновом, Небуге и Тюменском Туапсинского района.





Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал в своем Telegram-канале, что в Туапсинском районе развернут оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана максимально оперативно, подчеркнул глава региона.





Кондратьев посетовал, что погода в виде «залповых дождей» «продолжает проверять на прочность наши курорты». Губернатор также сообщил, что спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре пункта временного размещения.





Он добавил, что сейчас осадки прекратились, уровень воды в реках падает. Экстренные службы откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории, рассказал Кондратьев. При этом штормовое предупреждение в Краснодарском крае действует по 12 июля включительно. Губернатор напомнил отдыхающим об опасности купаться в такую погоду.