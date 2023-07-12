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Двое подростков-грабителей скинули с моста беременную женщину на Колыме
Пострадавшую спас мужчина, услышавший ее крики undefined
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Двое подростков-грабителей скинули с моста беременную женщину на Колыме

Пострадавшую спас мужчина, услышавший ее крики

В поселке Ола Магаданской области несовершеннолетние парень и девушка сбросили с моста беременную знакомую. Молодые люди вместе снимали квартиру и решили избавиться от соседки, заодно похитив ее деньги, заявили в пресс-службе СУ СКР по Магаданской области. Однако беременная женщина выжила благодаря тому, что ее крики услышал рыбак и помог ей выбраться из воды.


В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в ночь на 9 июля. Знакомые беременной выманили ее на прогулку на мост через реку в поселке Ола. План убийства был тщательно разработан. Юноша скинул знакомую с моста, ожидая, что жертва умрет от удара об воду , а ее тело унесет в море течением.


При этом соучастница парня отправила с мобильного телефона беременной женщины ложное сообщение ее подруге о намерении совершить суицид. После этого несовершеннолетние покинули место предполагаемого убийства и уехали на такси в Магадан, рассказала ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.


Она сообщила, что злоумышленники решили избавиться от соседки и дальше жить вдвоем. Для этого пара придумала историю о том, что молодого человека якобы шантажируют бандиты. Чтобы у него не было проблем, беременная должна была выполнять некоторые задания. Таким образом пара заманила девушку на мост, чтобы инсценировать ее самоубийство.


По словам Волк, крики упавшей услышал гражданин Турции, который рыбачил неподалеку. Мужчина не растерялся, бросился в воду и спас пострадавшую. Медики оказали ей помощь. Сейчас здоровью женщины и ее будущего ребенка ничто не угрожает, заверили в МВД. 


Против несостоявшихся грабителей и убийц возбуждено уголовное дело. До суда 17-летний юноша будет находиться в СИЗО, а его 16-летняя подруга — под подпиской о невыезде.

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Dailystorm - В Подмосковье подростки задушили женщину за 350 тысяч рублей по заказу ее 14-летней дочери
#ограбление #магаданская область #подростки #задержание
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