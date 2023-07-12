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Спасатели нашли мертвой в квартире в Москве дочь экс-главы Пензенской области
Бизнесвумен Наталья Бочкарева, предварительно, умерла из-за проблем с сердцем, заявили в экстренных службах Фото: Global Look Press / Петров Сергей
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Спасатели нашли мертвой в квартире в Москве дочь экс-главы Пензенской области

Бизнесвумен Наталья Бочкарева, предварительно, умерла из-за проблем с сердцем, заявили в экстренных службах

Фото: Global Look Press / Петров Сергей

Дочь бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева, Наталья Бочкарева, была найдена мертвой в своей московской квартире. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС. По их данным, тело 45-летней женщины обнаружили спасатели, которые вскрыли дверь квартиры.


Источник ТАСС сообщает, что в оперативные службы обратилась консьерж жилого дома в Трехгорном переулке. Женщина высказывала беспокойство, что дочь экс-губернатора не открывает дверь квартиры, хотя прежде жаловалась на состояние здоровья.


В результате сотрудникам МЧС 11 июля пришлось взламывать замок жилища. Когда спасатели вошли внутрь, они обнаружили тело хозяйки квартиры. Следов насильственной смерти не замечено, сказал собеседник агентства в экстренных службах.


Точная причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. Причиной, предварительно, стала острая сердечная недостаточность, заявил источник РИА Новости.


Василий Бочкарев — экс-губернатор Пензенской области и член Совета Федерации. Политик скончался от рака легких в 2016 году. Его единственная дочь занималась бизнесом: владела долями в хлебопекарных и лесоперерабатывающих компаниях.


Последнее время Наталья Бочкарева проживала в Москве. В 2021 году СМИ писали о том, что женщина попалась на удочку мошенников. Они пообещали решить личные проблемы Бочкаревой, за что получили от нее 16 миллионов рублей. После этого «гадалки» исчезли вместе с деньгами, делом занималась полиция.

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#москва #смерть #спасатели #пензенская область
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