Четыре человека пропали после ливней под Туапсе

Количество пропавших после прошедших в Туапсинском районе Краснодарского края ливней выросло до четырех человек, спасатели ведут их поиски, сообщили в региональном управлении МЧС. Ранее было известно о трех пропавших.





В МЧС сообщили, что в 10 населенных пунктах Туапсинского района подтоплены 316 придворовых территорий, на автомобильной дороге А-147 в поселке Новомихайловский сошел сель. Там была организована реверсивная полоса, сейчас движение осуществляется в штатном режиме.