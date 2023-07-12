Новости
Новости
St
Чиновник из Волгограда погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе
Трагедия произошла 9 июля, когда на черноморском курорте действовало штормовое предупреждение undefined
Новости

Чиновник из Волгограда погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе

Трагедия произошла 9 июля, когда на черноморском курорте действовало штормовое предупреждение

В Анапе погиб заместитель начальника Комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Он увидел тонущую женщину, бросился ей на помощь и спас ее ценой своей жизни. Об этом сообщается на сайте ведомства. В некрологе говорится, что Ткачев работал в органах власти 17 лет. Выражаются соболезнования родным и близким героического чиновника.


Telegram-канал «Горячий Ключ новости» передает, что 9 июля на черноморском курорте в городе Анапе действовало штормовое предупреждение, но это не остановило некоторых отдыхающих. Одна женщина, проигнорировав запрет на купание в море, вошла в воду и через некоторое время стала тонуть.


На помощь ей бросились двое находившихся на берегу мужчин. Одного из них унесло в море, второй остался жив. Женщину вытащили из воды невредимой и испуганной.


Ранее источник в правоохранительных органах в Краснодарском крае сообщал РИА Новости о гибели одного мужчины 9 июля. Но собеседник не уточнял фамилию.


Коллеги погибшего Ткачева рассказали, что в органах ценового и тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев трудился с 2006 года. В последнее время он был заместителем начальника регионального комитета тарифного регулирования в коммунальной сфере.


Михаила Ткачева представляли к ведомственным и региональным наградам. Коллеги назвали Ткачева настоящим профессионалом и уважаемым специалистом, к мнению которого они всегда прислушивались.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

Режим ЧС ввели под Туапсе из-за ливней

Местных жителей эвакуируют 12 июля 2023
Dailystorm - Режим ЧС ввели под Туапсе из-за ливней
#смерть #волгоградская область #анапа #чиновник #спасение
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»