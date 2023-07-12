Чиновник из Волгограда погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе

В Анапе погиб заместитель начальника Комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Он увидел тонущую женщину, бросился ей на помощь и спас ее ценой своей жизни. Об этом сообщается на сайте ведомства. В некрологе говорится, что Ткачев работал в органах власти 17 лет. Выражаются соболезнования родным и близким героического чиновника.





Telegram-канал «Горячий Ключ новости» передает, что 9 июля на черноморском курорте в городе Анапе действовало штормовое предупреждение, но это не остановило некоторых отдыхающих. Одна женщина, проигнорировав запрет на купание в море, вошла в воду и через некоторое время стала тонуть.





На помощь ей бросились двое находившихся на берегу мужчин. Одного из них унесло в море, второй остался жив. Женщину вытащили из воды невредимой и испуганной.





Ранее источник в правоохранительных органах в Краснодарском крае сообщал РИА Новости о гибели одного мужчины 9 июля. Но собеседник не уточнял фамилию.





Коллеги погибшего Ткачева рассказали, что в органах ценового и тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев трудился с 2006 года. В последнее время он был заместителем начальника регионального комитета тарифного регулирования в коммунальной сфере.





Михаила Ткачева представляли к ведомственным и региональным наградам. Коллеги назвали Ткачева настоящим профессионалом и уважаемым специалистом, к мнению которого они всегда прислушивались.