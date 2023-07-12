В ООН рассказали о 75 случаях пыток на Украине гражданских лиц в изоляторах

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил, что организация получила подтверждения о 75 случаях произвольного задержания гражданских лиц и применения к ним пыток в изоляторах. Тюрк добавил, что большинство задержанных украинскими силовиками были «подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом» Москвы и Киева.





Представитель ООН также полагает, что «многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения».





По словам Тюрка, в ООН выяснили, что «украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей» или обычных изоляторах «прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами».





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