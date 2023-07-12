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На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты из Северной Осетии
На выбор представлены мясная продукция, рыба, напитки, пироги, сыры и многое другое undefined
Новости

На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты из Северной Осетии

На выбор представлены мясная продукция, рыба, напитки, пироги, сыры и многое другое

«Московские ярмарки» — место для отдыха и приятных покупок! Одна из современных площадок расположена в районе Восточное Дегунино, где можно купить различные деликатесы из Северной Осетии. Сама площадка оформлена в стиле ампир.

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«У нас продукты из Северной Осетии, напрямую возятся оттуда. Осетинские пироги, сыры, вода вся из Осетии, колбасы, мясная продукция, сейчас будем завозить еще и рыбу. У нас там разводят прямо в горах, в озере, форель, хотим ее в замороженном виде начать завозить», — поделилась одна из сотрудниц ярмарки.


Покупатели, с которыми нам удалось поговорить, советуют сыр-косичку, копченую колбасу и чурчхелу. А еще обязательно пообщайтесь с продавцами, они могут не просто продать вкусные продукты, но и рассказать многое о кулинарии и поделиться интересным рецептом.


Здесь также можно купить свежие овощи и фрукты, молоко, сухофрукты. Фермеры из кавказского региона могут порадовать жителей и гостей столицы также кондитерскими изделиями и душистым медом, за которыми захочется возвращаться вновь и вновь!


Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день), а с 12:00 до 16:00 вам сделают скидку по социальной карте. Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей.


Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда покупают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте

#москва #московские ярмарки #рф
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