На «Московских ярмарках» можно купить вкусные продукты из Северной Осетии

«У нас продукты из Северной Осетии, напрямую возятся оттуда. Осетинские пироги, сыры, вода вся из Осетии, колбасы, мясная продукция, сейчас будем завозить еще и рыбу. У нас там разводят прямо в горах, в озере, форель, хотим ее в замороженном виде начать завозить», — поделилась одна из сотрудниц ярмарки.





Покупатели, с которыми нам удалось поговорить, советуют сыр-косичку, копченую колбасу и чурчхелу. А еще обязательно пообщайтесь с продавцами, они могут не просто продать вкусные продукты, но и рассказать многое о кулинарии и поделиться интересным рецептом.





Здесь также можно купить свежие овощи и фрукты, молоко, сухофрукты. Фермеры из кавказского региона могут порадовать жителей и гостей столицы также кондитерскими изделиями и душистым медом, за которыми захочется возвращаться вновь и вновь!





Ярмарка работает с 10:00 до 20:00 шесть дней в неделю (понедельник — санитарный день), а с 12:00 до 16:00 вам сделают скидку по социальной карте. Приходите и пробуйте вкусные продукты от отечественных производителей.





Павильоны расположены в людных местах и рядом с метро, так что многие заходят сюда каждый день, например, после работы, и всегда покупают что-то вкусное. Адреса павильонов проекта вы найдете на сайте.