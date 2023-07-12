Минпромторг исключит ликер Jägermeister из списка параллельного импорта

Минпромторг России намеревается исключить напитки Mast-Jägermeister из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта. О подготовке обновленного списка товаров, разрешенных к ввозу на территорию РФ без разрешения правообладателя, рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.





Как рассказали в министерстве, решение исключить продукцию немецкого концерна приняли после обращения Калужского ликероводочного завода «Кристалл». После запроса предприятия Минпромторг запросил позиции отраслевых регуляторов по этому вопросу и получил единогласный ответ, что исключить продукцию немецкого производителя из перечня возможно.





Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков ранее сообщил, что ведомство планирует подготовить обновленный перечень товаров для параллельного импорта через два-три месяца.





Калужский ликероводочный завод «Кристалл» попросил правительство исключить ликер из перечня 5 июня. Представители предприятия тогда отметили, что Mast-Jägermeister хочет «необоснованно обогатиться» за счет крупного российского налогоплательщика, так как подал против них и ретейлеров два иска на 500 миллионов рублей за «нарушение прав».





В конце марта прошлого года правительство легализовало параллельный импорт. Это было сделано для удовлетворения спроса на востребованные в России товары из-за рубежа. Но данный механизм не означает легализацию контрафакта. Мера предполагает ввоз оригинальных товаров, однако через альтернативные каналы поставок.