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Депутат Госдумы Арефьев призвал наградить посмертно чиновника, спасшего тонувшую женщину в Анапе
Инцидент произошел 9 июля, в этот день в море нельзя было заходить из-за шторма и ливней Николай Арефьев
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Депутат Госдумы Арефьев призвал наградить посмертно чиновника, спасшего тонувшую женщину в Анапе

Инцидент произошел 9 июля, в этот день в море нельзя было заходить из-за шторма и ливней

Николай Арефьев Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В Анапе 9 июля при попытке спасти тонувшую женщину погиб депутат Волгоградской областной думы Михаил Ткачев. Депутат Госдумы от региона Николай Арефьев в разговоре с Daily Storm призвал посмертно наградить чиновника.


«Он поступил как настоящий мужчина, ценой своей жизни спас жизнь женщине. Это можно только приветствовать и брать с него пример, потому что сегодня на самопожертвование мало кто идет», — сказал Арефьев.


По мнению парламентария, у погибшего Ткачева осталась «советская закалка и советские нормы нравственности», ведь такие подвиги совершали еще во время Великой Отечественной войны. Арефьев назвал поступок погибшего героическим.


«Я считаю, что за такие подвиги надо награждать. И не только за спасение утопающего, а более важной наградой, потому что человек отдал самое дорогое — свою жизнь», — подчеркнул депутат.


О гибели Ткачева 11 июля сообщил комитет тарифного регулирования Волгоградской области, где погибший занимал должность замначальника отдела регулирования тарифов. В комитете выразили соболезнования родным и близким депутата.


9 июля, когда произошла трагедия, на пляжах Анапы было запрещено купаться из-за шторма и ливней. Однако несмотря на погоду, одна из посетительниц вошла в воду и начала тонуть. Ей на помощь пришел Ткачев, но сам не справился с волнами и подводным течением.

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