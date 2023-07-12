Подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что работал на Украину

Подозреваемый в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого признался, что его завербовали на Украине. Сергей Денисенко заявил об этом на допросе, о чем РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.





Какое именно ведомство завербовало Денисенко, не уточняется, однако РЕН ТВ со ссылкой на неназванные источники утверждает, что задание убить Ржицкого ему дало Главное управление разведки Минобороны Украины. Денисенко якобы завербовала его бывшая жена, проживающая в Киеве.





Ранее источник сообщил Daily Storm, что после крымских событий 2014 года Денисенко находился на Украине и тренировал сотрудников СБУ. По рассказам другого собеседника издания, ранее общавшегося с Денисенко, в это же время мужчина ездил в Швейцарию, но целей визита не назвал.





О задержании Денисенко стало известно 11 июля. В СК России сообщили, что при себе у него был пистолет с глушителем, из которого, предположительно, и был застрелен Ржицкий. В отношении задержанного проводятся следственные действия.





Об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого стало известно вечером 10 июля. По данным СМИ, он был застрелен во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп».