Один из снявших скальп с парня мог работать в Wildberries. Что говорят о складе маркетплейса жители Электростали

Полиция опубликовала кадры задержания подозреваемых в жестоком нападении на жителя Электростали. На записи видно, что один из молодых людей одет в фирменную футболку с надписью Wildberries. При этом горожане неоднократно жаловались на засилье мигрантов и обвиняли во всем маркетплейс. Daily Storm поговорил с местными властями, действующими и бывшими работниками склада о том, что происходит в Электростали.





Местный житель, который ранее сам работал на складе маркетплейса в поселке Случайный (предприятие обслуживает пункты выдачи заказов в Электростали), рассказал Daily Storm, что в компании действительно трудится много мигрантов, однако с дисциплиной всегда все было хорошо.





«Со всякими перепалками все было строго. Сразу увольняют. Такие случаи в городе сами по себе редкие. Вот это вообще первый раз», — сказал местный житель. С нападавшим он не был знаком и ничего о нем не знает, но «таких там полно», имея в виду мигрантов.





При этом охранник на складе Wildberries сообщил корреспонденту Daily Storm, что действительно видел одного из подозреваемых на рабочем месте. Однако о резонансном нападении на Юрия Маркова ничего не знает.





«Видел его [нападавшего] пару раз на четвертом складе, но ничего конкретно не знаю. Меня такие жесткие кадры не удивляют. Я сам сейчас с Украины приехал», — ответил собеседник.





Местный депутат Эрленд Гурский в разговоре с Daily Storm подчеркнул, что обстановка в городе резко ухудшилась после открытия склада.





«Такие истории... не то чтобы часто случаются, но в связи с тем, что на окраине города Wildberries построил большой склад и привлекает туда мигрантов, криминогенная ситуация в городе усложнилась. Все это началось где-то два года назад. Там очень большое количество мигрантов работает», — заявил депутат.





Он добавил, что прежде местные жители не обращались к нему с жалобами на мигрантов и как такового их засилия в городе нет. Однако эту ситуацию местные власти взяли на контроль.





В подмосковной Электростали группа мужчин срезала часть кожи с головы 19-летнего парня из-за его зеленого ирокеза. Нападавшим якобы не понравился внешний вид парня. Первого злоумышленника задержали 10 июля — это житель Коми 1999 года рождения. Второй задержанный — житель Калужской области 1993 года рождения, заявили в МВД.﻿





По факту произошедшего в Электростали возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».