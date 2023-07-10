Плевок в общую историю или следование букве закона? В Госдуме оценили действия полицейских, отнявших имперский флаг у подростков в Уфе

В Сети появилось видео , где нескольких подростков, гуляющих по Уфе с черно-желто-белыми флагами, останавливает наряд полицейских и затем изымает у них знамена. В Госдуме мнения о произошедшем разделились. В ЛДПР призывают наказать полицейских, своими действиями совершивших «плевок в нашу общую историю и культуру». В КПРФ тоже недовольны ситуацией из-за ограничений на использование политической символики, но напоминают, что правоохранители действовали по закону. Эксперт по геральдике рассказал, что черно-желто-белый флаг не признан экстремистским и вообще не имеет официального статуса, поэтому вряд ли в действиях сотрудников полиции была политическая подоплека.





Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко призвал не оставлять без внимания действия полицейских из Уфы, отнявших имперский флаг у гулявшей с ним молодежи.





«Причина такого поступка неясна. Непонятно и то, попытались ли подростков в чем-то официально обвинить и назначить им какое-либо наказание. Но факт остается фактом: отдельные полицейские Башкортостана, оказывается, то ли не знают исторические российские флаги, то ли знают, но они кажутся им неподобающими. С чего бы? Судя по всему, молодые люди вели себя вполне прилично. Законов и общепринятых норм морали не нарушали», — сказал Диденко Daily Storm.





В связи с этим депутат потребовал назначить судебную проверку в отношении полицейских, отнявших черно-желто-белый флаг.





«Это не только ущемление достоинства русских, плевок в нашу общую историю и культуру. Подобные выходки — угроза социальной стабильности, дружбе и добрососедским отношениям между народами России. ЛДПР требует проведения служебной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в инциденте. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Незнание истории — тоже», — заявил парламентарий.





Однако в КПРФ считают, что ситуация неоднозначная. Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко напомнил, что в компартии считают неправильными ограничения на использование различных флагов, не только имперского. Но в то же время уфимские полицейские действовали по закону.





«С одной стороны, компартия выступает против позиции нынешних властей, которые запрещают разного рода марши и митинги с участием атрибутики. Даже на праздники со славными датами Победы мы сталкивались с тем, что нам запрещали возлагать цветы со знаменем Победы, — сказал Daily Storm Ющенко. — С другой стороны, сегодня массовые мероприятия полностью регламентированы. Согласно букве закона, у полиции было полное право на то, чтобы пресечь действия с имперским флагом».





Член Геральдического совета при президенте РФ Станислав Думин в беседе с Daily Storm объяснил, что данный флаг — историческое знамя, не имеющее официального статуса. Поэтому никаких препятствий для его использования в России в нет.





«Никакого официального статуса, ни положительного ни отрицательного, у этого флага нет. Это не экстремистский символ, который можно преследовать. Это такой же исторический флаг России, который используется в тех или иных случаях, когда речь идет об исторических мероприятиях. В церковных мероприятиях он тоже используется. Коммунисты же используют красный флаг и достаточно активно, но никто им не препятствует, в конце концов!» — разъяснил историк.





Думин не знает подробностей происшествия, но предположил, что полиция среагировала на подростков с флагами, поскольку сочла происходящее несанкционированным шествием.





«Демонстрация наверняка не была разрешена, но я не знаю подробностей. Скорее всего, если бы они несли радужное знамя или черное с черепом, его тоже бы отняли. Тут не надо искать какую-то обязательную идеологическую подкладку, что в Башкирии именно этот флаг не любят», — предположил эксперт по геральдике.





Черно-желто-белый флаг — официальный флаг Российской империи с 11 июня 1858 года по 29 апреля 1896 года по юлианскому календарю. По приказу императора Николая II в 1896 году национальным флагом был объявлен бело-сине-красный, однако черно-желто-белый флаг при этом официально не отменялся.