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Плевок в общую историю или следование букве закона? В Госдуме оценили действия полицейских, отнявших имперский флаг у подростков в Уфе
По мнению геральдиста Станислава Думина, черно-желто-белый триколор — не экстремистский символ, за который можно преследовать Коллаж: Daily Storm
Общество

Плевок в общую историю или следование букве закона? В Госдуме оценили действия полицейских, отнявших имперский флаг у подростков в Уфе

По мнению геральдиста Станислава Думина, черно-желто-белый триколор — не экстремистский символ, за который можно преследовать

Коллаж: Daily Storm

В Сети появилось видео, где нескольких подростков, гуляющих по Уфе с черно-желто-белыми флагами, останавливает наряд полицейских и затем изымает у них знамена. В Госдуме мнения о произошедшем разделились. В ЛДПР призывают наказать полицейских, своими действиями совершивших «плевок в нашу общую историю и культуру». В КПРФ тоже недовольны ситуацией из-за ограничений на использование политической символики, но напоминают, что правоохранители действовали по закону. Эксперт по геральдике рассказал, что черно-желто-белый флаг не признан экстремистским и вообще не имеет официального статуса, поэтому вряд ли в действиях сотрудников полиции была политическая подоплека. 


Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко призвал не оставлять без внимания действия полицейских из Уфы, отнявших имперский флаг у гулявшей с ним молодежи. 


«Причина такого поступка неясна. Непонятно и то, попытались ли подростков в чем-то официально обвинить и назначить им какое-либо наказание. Но факт остается фактом: отдельные полицейские Башкортостана, оказывается, то ли не знают исторические российские флаги, то ли знают, но они кажутся им неподобающими. С чего бы? Судя по всему, молодые люди вели себя вполне прилично. Законов и общепринятых норм морали не нарушали», сказал Диденко Daily Storm.


В связи с этим депутат потребовал назначить судебную проверку в отношении полицейских, отнявших черно-желто-белый флаг. 


«Это не только ущемление достоинства русских, плевок в нашу общую историю и культуру. Подобные выходки угроза социальной стабильности, дружбе и добрососедским отношениям между народами России. ЛДПР требует проведения служебной проверки в отношении сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в инциденте. Незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Незнание истории тоже», заявил парламентарий.


Однако в КПРФ считают, что ситуация неоднозначная. Пресс-секретарь Геннадия Зюганова Александр Ющенко напомнил, что в компартии считают неправильными ограничения на использование различных флагов, не только имперского. Но в то же время уфимские полицейские действовали по закону. 


«С одной стороны, компартия выступает против позиции нынешних властей, которые запрещают разного рода марши и митинги с участием атрибутики. Даже на праздники со славными датами Победы мы сталкивались с тем, что нам запрещали возлагать цветы со знаменем Победы, сказал Daily Storm Ющенко. С другой стороны, сегодня массовые мероприятия полностью регламентированы. Согласно букве закона, у полиции было полное право на то, чтобы пресечь действия с имперским флагом». 


Член Геральдического совета при президенте РФ Станислав Думин в беседе с Daily Storm объяснил, что данный флаг историческое знамя, не имеющее официального статуса. Поэтому никаких препятствий для его использования в России в нет. 


«Никакого официального статуса, ни положительного ни отрицательного, у этого флага нет. Это не экстремистский символ, который можно преследовать. Это такой же исторический флаг России, который используется в тех или иных случаях, когда речь идет об исторических мероприятиях. В церковных мероприятиях он тоже используется. Коммунисты же используют красный флаг и достаточно активно, но никто им не препятствует, в конце концов!» разъяснил историк. 


Думин не знает подробностей происшествия, но предположил, что полиция среагировала на подростков с флагами, поскольку сочла происходящее несанкционированным шествием. 


«Демонстрация наверняка не была разрешена, но я не знаю подробностей. Скорее всего, если бы они несли радужное знамя или черное с черепом, его тоже бы отняли. Тут не надо искать какую-то обязательную идеологическую подкладку, что в Башкирии именно этот флаг не любят», предположил эксперт по геральдике. 


Черно-желто-белый флаг — официальный флаг Российской империи с 11 июня 1858 года по 29 апреля 1896 года по юлианскому календарю. По приказу императора Николая II в 1896 году национальным флагом был объявлен бело-сине-красный, однако черно-желто-белый флаг при этом официально не отменялся.

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#уфа #полиция #кпрф #лдпр #флаг #госдума
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