«Станет мишенью для противоположной стороны». Эксперт «Росатома» объяснил, почему нельзя выключить ЗАЭС и вывезти радиоактивное топливо

Судьба Запорожской АЭС вновь на повестке СВО. В начале июня Россия и Украина заявили о готовящихся провокациях на станции, которая расположена вблизи зоны боевых действий с самого начала спецоперации. Почему ЗАЭС не остановят, а радиоактивные составляющие не вывезут в безопасное место? Как устроен процесс утилизации топлива? И что происходит с реакторами сейчас? На эти вопросы Daily Storm ответил член общественного совета «Росатома» и соруководитель программы по радиационной и ядерной безопасности Центра экологической политики России Валерий Меньщиков.





— Почему просто нельзя перевезти все оборудование из ЗАЭС в безопасное место?





— Это невозможно физически. Любая атомная станция работает в технологическом цикле. Свежее топливо, которое загружается в так называемую активную зону атомного реактора, работает плюс-минус четыре года, в зависимости от реактора. В процессе в этом топливе в результате распада урана-235 накапливаются другие элементы. Появляются, к примеру, опасный плутоний и другие трансурановые элементы, которые стоят в периодической системе после урана. Эти элементы вредят всему циклу работы реактора.





Поэтому после четырех лет это отработавшее топливо надо вынимать, а оно очень радиоактивное, в отличие от свежего. При каждой АЭС есть бассейн выдержки этого «горячего» топлива, дающего мощное излучение. Бассейн заполнен дистиллированной водой, в нем в специальных контейнерах находится это отработавшее топливо от трех до пяти лет. Легкие радиоактивные элементы в этот момент излучаются и прекращают свою жизнедеятельность, у них короткий период полураспада.





После того как часть радиоактивности исчезает, топливо извлекают и помещают в сухое хранилище, где оно хранится в спецконтейнерах, заполненных инертным газом. На ЗАЭС бассейн с «горячим» топливом и сухое хранилище не защищены мощным укрытием, как сам реактор. При постройке не рассчитывали в принципе на такие военные угрозы.





— Почему так сложно вывезти радиоактивное переработанное топливо?





— Вытащить из бассейна выдержки отработанное топливо с мощным радиоактивным излучением нельзя, пока в нем физико-химическим способом не уменьшится уровень радиоактивности.





Внутри России мы вывозим все контейнеры с отработанным топливом на площадки специальных производственных предприятий. Их две: в Челябинской области производственное объединение «Маяк», а в Железногорске Красноярского края — горно-химический комбинат. Там уже своя технология, но важно, что мы эту цепочку обеспечиваем.





Украина с 2020 года прекратила все договорные обязательства по вывозу отработавшего топлива на наши специализированные предприятия и решила действовать сама. Таким образом, на ЗАЭС в сухом хранилище порядка 200 контейнеров с отработавшим топливом. Прямо сейчас их вывезти тоже нельзя.





Представьте: идет война, и тут спецтранспорт повезет груз. Он станет мишенью для противоположной стороны. Разведку они ведут с помощью спутников, им все видно достаточно хорошо. Поэтому с тех пор как все случилось, отработанное топливо так и осталось на территории ЗАЭС.





— Почему нельзя хотя бы обезопасить хранилища для отработанного топлива?





— Когда сооружались станции, такой прямой военной угрозы, как сейчас, не было. Именно над реактором был построен так называемый контайнмент — это защитная железобетонная оболочка. Во всем мире после Чернобыля на АЭС такие контайнменты стали обязательными.





Можно ли срочно построить контайнмент над двумя хранилищами? Невозможно, по крайней мере быстро. Это серьезные работы: нужен проект, нужен подвоз материалов, нужно ставить мощный узел по производству бетона.





Учтите, что если сухое хранилище небольшого объема, в том числе по площади, то бассейн выдержки — это приличное сооружение. Там вода 16 метров глубиной, а по площади примерно как полстадиона. Быстро построить над этим железобетонный колпак — это из области фантастики!





— Почему нельзя остановить работу ЗАЭС и выключить последние два реактора, работающие в режиме горячей остановки?





— Режим горячей остановки — это значит реакторы работают, но на предельно малой мощности. Потому что обнулить работу реактора полностью — целая технологическая цепочка. Катастрофа на Чернобыльской станции случилась, как раз когда попытались резко снизить мощность реактора, — дальше пошли процессы, о которых операторы не предполагали.





Даже чтобы остановить реактор на малой мощности, нужно много времени — это месяцы работы по технологии безопасности. Необходимо выгрузить все топливо, поместить в бассейн выдержки. Когда произошла авария на Чернобыльской станции, там остались люди, сопровождавшие остановку реакторов.





Для чего реакторы остаются на минимальной мощности? Может быть, планируют зимой давать тепло и горячую воду Энергодару. Я не знаю о планах, как это будет происходить.





— Откуда взялась необходимость питать Энергодар от АЭС и почему жителей города просто не эвакуируют?





— Энергодар был построен как город для эксплуатационников АЭС. Никто не рассчитывал строить рядом с Энергодаром ТЭС или провести мощный трубопровод с горячей водой. Этого не сделали, потому что сама станция давала тепло и электроснабжение. Мгновенно сделать это просто невозможно.





Наверное, если бы учитывали военную обстановку, подготовили другой проект. А так, имеем что имеем. Энергодар как город, где живут атомщики с ЗАЭС, нуждается в горячей и холодной воде. Он обеспечен ею, даже несмотря на взрыв Каховской плотины. До зимы есть время, чтобы решить вопрос с теплоснабжением города.





Оставить Энергодар невозможно, потому что станцию надо обслуживать. Если так все бросить, то начнутся аварийные процессы. За этим надо следить обученным людям. И кто будет заниматься выключением? Только специалисты, которые живут в Энергодаре. Было сообщение в 2022 году, что порядка 2000 человек подписали контракт с «Росэнергоатомом», дочерним предприятием «Росатома», которое как раз занимается эксплуатацией ЗАЭС.





Дело в том, что это были украинские специалисты, у них были все документы украинских жителей. Часть из них уехала на территорию Украины, а часть подписала контракты с нашим «Росатомом» и продолжает работу на станции.