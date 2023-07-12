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Убийца капитана второго ранга Ржицкого обучал карате оперативников СБУ. Подробности биографии предполагаемого украинского киллера
СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Сергей Денисенко признался в содеяном Коллаж: Daily Storm
Общество

Убийца капитана второго ранга Ржицкого обучал карате оперативников СБУ. Подробности биографии предполагаемого украинского киллера

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что Сергей Денисенко признался в содеяном

Коллаж: Daily Storm

Во время утренней пробежки в Краснодаре был застрелен экс-командир подводной лодки Станислав Ржицкий. По подозрению в убийстве задержали известного украинского каратиста Сергея Денисенко, в туапсинской квартире которого нашли пистолет с глушителем. Известно, что он долгое время возглавлял Федерацию карате Украины. Однако как его жизнь сложилась после 2014 года, неясно. Люди из его окружения дают Daily Storm две версии событий: по одной — он начал тренировать сотрудников СБУ, по другой — уехал в Швейцарию к новой семье.


Период Крымской весны


После событий февраля-марта 2014 года Сергей Денисенко остался на Украине, где продолжал тренировать. В числе его подопечных были сотрудники СБУ, рассказал Daily Storm источник, знакомый с Сергеем Денисенко по Федерации карате.

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«Эти фотографии [с сотрудниками СБУ] были у него в Facebook в открытом доступе раньше, много лет назад. Это было уже после ситуации с Крымом. <...> Пост руководителя украинской Федерации карате и правая рука японского сенсея приносили (я полагаю) хороший доход. Зачем ему понадобилось кого-то убивать, непонятно», — отметил источник.


На фотографии, которая оказалась в распоряжении редакции, Денисенко стоит в окружении мужчин, одетых в военную форму с украинскими шевронами. Рядом с тренером человек, который, предположительно, вел профиль под ником Володька К. во «ВКонтакте» (мы не знаем ничего о судьбе мужчины, поэтому не раскрываем его фамилию). 


На его странице есть и другое фото с этого мероприятия. Судя по дате публикации, оно проходило в марте 2015 года. В том же году Володька К. размещал снимки, в числе которых были фотографии из казарм и с полей. 

Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

Жизнь на несколько стран после начала СВО


По рассказам другого собеседника издания, ранее общавшегося с Денисенко, приблизительно в 2014-2015 годах Сергей Денисенко ездил в Швейцарию. 


«Когда приезжали на Украину (примерно в 2015 году это было), мы разговаривали со знакомыми ребятами, с тренерами, и выяснилось, что он [Сергей Денисенко] уже несколько месяцев назад из Киева переехал в Швейцарию. А его жена первая, ее зовут Виктория, после развода сразу уехала в Туапсе, потому что она сама из Краснодарского края», — заявил собеседник издания.

Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

По словам главы Федерации карате SKIF России Константина Пленкова, в Швейцарии у Денисенко жила семья. 


«Он трижды женат, и последняя семья у него была в Швейцарии», — сказал Пленков Daily Storm.


По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», именно в эту страну Денисенко поехал после начала СВО. Там вместе с семьей тренер по карате получил статус беженца. 

«После начала СВО было так. Он был там, соответственно. Но вообще, он вел себя обычно, ничего такого криминального не было. Ничего не разведывал — обычный человек, обычный тренер. Еще до пандемии он приезжал на семинары японских мастеров в Россию, участвовал в соревнованиях, но здесь не работал», — отметил Пленков.


Конформист


Несмотря на переезд в Европу, Денисенко не оставил дела на Украине. Уже в октябре 2022 года тренер присутствовал на открытии чемпионата страны по карате. Telegram-канал «Mash Кубань» отмечал, что примерно в то же время клуб «СКИФ», президентом которого выступал подозреваемый, размещал публикации о сборе средств для ВСУ.


А спустя несколько месяцев, зимой 2022 года, Денисенко приехал в Казахстан на международный семинар шотокан карате-до. По словам Константина Пленкова, все присутствующие там тренеры неоднократно говорили между собой о политике и СВО, однако Денисенко никак не осуждал Россию.

Фото: Соцсети
Фото: Соцсети

«После 24 февраля я с Денисенко общался, даже видел его один раз в Казахстане, на семинаре. Казахская федерация, которая пригласила сборную нашу, полностью нас поддерживала, и они в открытую говорили о поддержке [СВО]. Он все это слушал и ни слова не сказал в ответ», — подчеркнул Пленков.


По информации, которая распространяется в Telegram-каналах, Сергей Денисенко готовился к покушению с декабря 2022 года. Примерно в это же время он приехал в Россию, где у него проживает другая семья (предположительно, жена и двое детей от первого брака). 


«Mash Кубань» уточняет, что сразу после эмиграции Денисенко начали звонить неизвестные. Они же дали ему указание следить за Ржицким и впоследствии застрелить его. После содеянного Денисенко уехал в Туапсе, чтобы затем улететь из Сочи в Турцию, а оттуда — в Швейцарию.


СМИ пишут, что Сергей Денисенко уже сознался в убийстве экс-капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого. РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах утверждает, что тренер по карате на допросе признался, что был завербован разведкой Украины. Однако официальных подтверждений этой информации нет.

#крым #сбу #краснодар #сергей денисенко #станислав ржицкий #карате
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