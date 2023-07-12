Убийца капитана второго ранга Ржицкого обучал карате оперативников СБУ. Подробности биографии предполагаемого украинского киллера

«Эти фотографии [с сотрудниками СБУ] были у него в Facebook в открытом доступе раньше, много лет назад. Это было уже после ситуации с Крымом. <...> Пост руководителя украинской Федерации карате и правая рука японского сенсея приносили (я полагаю) хороший доход. Зачем ему понадобилось кого-то убивать, непонятно», — отметил источник.





На фотографии, которая оказалась в распоряжении редакции, Денисенко стоит в окружении мужчин, одетых в военную форму с украинскими шевронами. Рядом с тренером человек, который, предположительно, вел профиль под ником Володька К. во «ВКонтакте» (мы не знаем ничего о судьбе мужчины, поэтому не раскрываем его фамилию).





На его странице есть и другое фото с этого мероприятия. Судя по дате публикации, оно проходило в марте 2015 года. В том же году Володька К. размещал снимки, в числе которых были фотографии из казарм и с полей.