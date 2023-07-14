Как сделать билеты на поезда и самолеты дешевле? В «Единой России» и ЛДПР предложили разные подходы к решению проблемы

С началом сезона отпусков в России зафиксировали увеличение стоимости авиаперелетов и билетов на поезда. Замруководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко считает, что решить вопрос можно введением запрета для РЖД и авиаперевозчиков на бесконтрольный подъем цен на билеты. По его словам, сейчас россияне скорее останутся дома, чем поедут отдыхать на курорт. Зампред комитета по транспорту, депутат от «Единой России» Виктор Дерябкин согласился, что проблема существует, однако призвал не торопиться с принятием решений и разобраться в причине роста цен.





Диденко сообщил Daily Storm, что россиян всячески убеждают отдыхать на отечественных курортах и считают подобный подход правильным. Однако обычному человеку со средним доходом добраться до этих самых курортов сложно, так как перевозчики откровенно задирают цены, уверен депутат.





«Стоимость билетов вырастает минимум на 15-20% в год. Есть ли у этого «прыжка» цен экономическое обоснование? Избиратели на встречах с нашими депутатами негодуют: почему летом долететь или доехать до наших курортных городов стоит дороже, чем до заграничных?» — негодует парламентарий.





«По данным Росстата, стоимость перелета в салоне эконом-класса по России в мае 2023-го выросла на 28% по сравнению с маем 2022 года. Растет и стоимость билетов на поезда, она уже нередко обгоняет цены на самолеты. За 2022 год рост тарифов на железнодорожные перевозки составил целых 18,6%, но есть подозрения, что эта «официальная» цифра занижена», — добавил он.





По его словам, если власти хотят, чтобы россияне проводили отпуск на отечественных курортах, то нужно обеспечить им доступность перевозок.





Виктор Дерябкин в свою очередь считает, что прежде чем поддерживать подобные инициативы, нужно «разобраться и всем вместе посмотреть, почему цены поднимаются».





«Я не думаю, что нужно эту инициативу влет поддержать и принять. Нужно просто разобраться и поставить всех на место. Тех, кто должны объяснить нам, пользователям авиации и железных дорог, на основании чего этот рост цен на билеты происходит», — считает депутат.





«То, что у нас сегодня катастрофа, не хватает ни поездов, ни самолетов, — это мы видим. Люди ехали в отпуска с юга и назад возвращались на юг после их окончания. Вопрос в другом: что будут РЖД и авиация предпринимать на следующий год, через два года, если такая ситуация сохранится?» — добавил он.





По его словам, в составе группы депутатов и сенаторов с юга он провел встречу с руководством РЖД перед началом летнего периода отпусков. Там задавались подобные вопросы, в частности, о том, что иногда плацкарт стоит дороже купе.





«Там очень много причин, есть объективные и необъективные. РЖД хотят, наверное, больше заработать, пользуясь тем, что 11 аэропортов на юге России закрыты», — поделился мнением он.





«Ну увеличили они на 26% количество мест в Крым, но на сегодня это не решает проблемы. Нужно просто глубже смотреть. Любое предложение любой депутат может внести, но нужно просто разобраться. Если будет такая инициатива — разберемся, в том числе и комитет по транспорту», — подчеркнул Дерябкин.





Парламентарий также отметил, что вопрос роста цен на билеты активно обсуждается и внутри «Единой России». Ведется постоянный диалог с руководством РЖД и Министерством транспорта России.





«Какие конкретные предложения будут? Недавно у нас на комитете отчитывался министр транспорта Виталий Геннадьевич Савельев, он подтвердил эту работу. Назвал примеры мер, которые сегодня принимаются для обеспечения транспортом всех, кто хочет воспользоваться железной дорогой или авиацией, но, к сожалению, на сегодня этих мер недостаточно», — отметил Дерябкин.





По его словам, как только инициатива от ЛДПР появится, ее постараются объективно разобрать. При этом, если она пойдет всем на пользу, ее могут и одобрить. Он подчеркнул, что ситуаций с безумным подъемом цен быть не должно. Однако, если подобные случаи происходят, этому необходимо четкое обоснование.