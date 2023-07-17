В АТОР и РСТ сообщили, что из-за ЧП на Крымском мосту туристам при желании вернут деньги за путевки

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) Daily Storm сообщили, что в данный момент организация решает проблемы отдыхающих, которые застряли на границе регионов — Крыма и Кубани. Однако в АТОР подчеркнули, что клиенты при желании смогут аннулировать свои путевки. В Российском союзе туриндустрии заверили, что помощь будет оказана всем без исключения, а в комитете Госдумы по туризму заявили, что еще до ЧП на Крымском мосту обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой возместить убытки отельеров и перевозчиков.





«Вопрос о деньгах (о возмещении туристам средств за путевки. — Примеч. Daily Storm) терпит день-два, потому что сегодня основная проблема — это туристы, которые не могут выехать из Крыма или не могут заехать [в Крым]. Тем, кто не смог въехать, нужны какие-то временные отели на краснодарском берегу», — рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.





По его словам, туристы, которые захотят аннулировать уже купленные путевки, без проблем это сделают. К решению данного вопроса в ассоциации намерены приступить 18 июля, сказал Ромашкин.





«Мы, туроператоры, отвечаем только за людей, заключивших с нами договорные отношения, купивших у нас путевку. Если вы самостоятельно бронировали — это зона вашей ответственности. Вы должны планировать свои действия самостоятельно», — напомнил Ромашкин.





Он подчеркнул, что ситуация с ЧП на Крымском мосту сложилась форс-мажорная, но «никто из туристов не уедет обиженным».





Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что возврат по турам осуществляется в обычном порядке. Основная масса отдыхающих приезжает на поездах, а железнодорожное сообщение не нарушено, поэтому сложившаяся ситуация «никоим образом» не повлияет на возврат, отметил он.





«По опозданиям, которые возможны, допустим на поезде, час — пять часов, конечно, [туристу] будет продлено [проживание], и отмены бронирования в гостинице не будет. Единственное, если он позже заезжает, и сам едет, без гида, без туроператора, он должен сообщить, что опаздывает. По полной отмене в обычном порядке, согласно договору», — сказал Барзыкин.





Он подчеркнул, что сложнее туристам, которые находились в дороге в момент ЧП. Однако для них на полуострове развернуто 30 пунктов временного размещения. Находящимся сейчас в гостиницах бесплатно продлят пребывание. По словам Барзыкина, «отельеры не возражают» против того, чтобы поддержать людей в трудном положении. Более того, такие случаи уже были во время непогоды, напомнил он.





Председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил Daily Storm, что в данный момент прорабатывается механизм поддержки туристической индустрии Крыма. По его словам, у правительства есть деньги на эти цели и такой вопрос стоял еще до происшествия на Крымском мосту.





«Мы ранее написали письмо на имя Мишустина от имени нашего комитета с просьбой поддержать и отельеров, и транспортные компании. Какие конкретно инструменты, сейчас выясняется. Нужно понять, какой ущерб, и, соответственно, какая сумма необходима. Мы не оставим людей без помощи», — сказал Тарбаев.





Утром 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту остановлено движение из-за ЧП. Позже пресс-служба Минтранса России подтвердила, что в результате взрыва пострадало дорожное полотно.





Паромная переправа между Кубанью и Крымом, а также движение железнодорожного транспорта были приостановлены. Однако затем поезда и автобусы возобновили работу. В 08:50 через мост запустили первые составы.





В результате теракта погибли супруги из Белгородской области. Они ехали на отдых в Крым. Жене было 36, мужу — 40 лет, сообщили СМИ. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пострадала 14-летняя дочь пары, она была помещена в реанимацию Темрюкской районной больницы.





В Национальном антитеррористическом комитете (НАК) сообщили, что на Крымский мост была совершена атака двумя украинскими надводными беспилотниками. В Следственном комитете России завели уголовное дело по статье «Террористический акт».