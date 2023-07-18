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Грозит ли 50-градусная жара Москве после прогноза Bloomberg для Европы
В Гидрометцентре рассказали, что уже несколько рекордов на территории РФ были установлены совсем недавно Коллаж: Daily Storm
Общество

Грозит ли 50-градусная жара Москве после прогноза Bloomberg для Европы

В Гидрометцентре рассказали, что уже несколько рекордов на территории РФ были установлены совсем недавно

Коллаж: Daily Storm

Температура в Европе может подняться до +50 °C из-за «теплового взрыва» в Сахаре, предупредил Bloomberg. Однако в Гидрометцентре РФ рассказали Daily Storm, что жителям европейской части России можно не беспокоиться на этот счет. Температура будет даже на несколько градусов ниже нормы. А вот сибирякам стоит готовиться к жаре.


«В России устанавливались рекорды совсем недавно. Десять дней тому назад в Приволжском федеральном округе, на Урале, в Свердловске, в Челябинске были рекордные значения, но температура была в диапазоне +36...+41 °C. На европейской территории России температура будет на один-два градуса ниже нормы. На юге Западной Сибири в густонаселенных районах (Омская, Томская области) температура будет до +30...+35 °C», — пояснил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.


Жители Западной Европы и Китая в первую очередь столкнутся с аномально сильной жарой. Такие высокие значения Вильфанд объясняет трендом на глобальное потепление и увеличением «повторяемости волн тепла». 


«Климат — степенный джентльмен, который ходит с палочкой, но уверенно. И появляется тренд на потепление. Климат теплеет, а погода на фоне этого тренда чаще становится либо очень жаркой, либо очень холодной. Изменчивость погоды — фактор, который будет сопровождать потепление климата до конца этого века. И к этому надо адаптироваться», — подчеркнул ученый.


Ранее Bloomberg со ссылкой на данные метеослужб предупредил, что жара в южных государствах Европы в ближайшие дни может усилиться. Так, на итальянской Сардинии она может подняться до рекордных 50 градусов тепла.


Сейчас высокие температуры (от 30°C до 35°C) сохраняются в Афинах, Риме и Мадриде. Власти южноевропейских стран уже начали предупреждать жителей о возможных пожарах и нарушениях в транспортной и энергетической инфраструктурах из-за жары, отмечает Bloomberg.

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