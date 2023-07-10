В Краснодаре убили замначальника городского отдела по мобилизационной работе Ржицкого

В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах, уточнив, что, по предварительным данным, в него несколько раз выстрелили из пистолета. Личности преступников в настоящее время устанавливают.





По данным СМИ, Ржицкого застрелили во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп». Неизвестный выстрелил в него четыре раза и скрылся. По данным ТАСС, мотивы этого преступления выясняются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).





Ржицкий был капитаном второго ранга и командиром подлодки «Краснодар».





29 июня в СК РФ сообщили о гибели полицейского при попытке задержания преступника в Подмосковье. В ведомстве рассказали, что мужчина в Орехово-Зуеве открыл огонь по правоохранителям, один из них в результате погиб.





Второго полицейского доставили в больницу. Кроме того, госпитализирован и один из стрелявших. Еще троих подозреваемых в возрасте от 23 до 33 лет доставили в отдел полиции.