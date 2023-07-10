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«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов
Принять участие в конкурсе может любой россиянин в возрасте до 35 лет, соответствующий всем предъявляемым требованиям undefined
Новости

«Роскосмос» объявил о начале четвертого открытого отбора в отряд космонавтов

Принять участие в конкурсе может любой россиянин в возрасте до 35 лет, соответствующий всем предъявляемым требованиям

«Роскосмос» и входящий в него Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина объявили о начале четвертого открытого набора в отряд космонавтов. Об этом говорится на официальном сайте госкорпорации.


Принять участие в данном конкурсе может любой россиянин в возрасте до 35 лет, соответствующий всем предъявляемым «Роскосмосом» требованиям.


Претенденты должны представить конкурсной комиссии пакеты личных и медицинских документов. ЦПК будет принимать заявки до 30 октября 2023 года. После заочной проверки прошедших кандидатов пригласят на очное тестирование на их соответствие всем требованиям к профпригодности.


Это уже четвертый открытый отбор «Роскосмоса» в отряд космонавтов. В 2012 и 2018 годах его прошли по восемь кандидатов, в 2021 году — четыре. В настоящее время в российском отряде космонавтов состоят 26 человек.


Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщил президенту России Владимиру Путину, что формирование Российской орбитальной станции (РОС) необходимо завершить до 2032 года. По его словам, РОС будет работать значительно эффективнее российского сегмента МКС.

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