СК возбудил уголовное дело об убийстве замглавы мобилизационного отдела в Краснодаре

Следователи в Краснодарском крае возбудили уголовное дело об убийстве замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом стало известно из сообщения, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале СУ СК по данному региону.





По поручению руководителя СУ СКР по краю Андрея Маслова уголовное дело в целях проведения наиболее полного объективного расследования передано в производство первого отдела по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.





Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего преступление, и его мотивов. Маслов поставил ход и результаты расследования дела на личный контроль.





Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил Маслову доложить о ходе расследования уголовного данного дела.





Об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе в Краснодаре Ржицкого стало известно вечером 10 июля. По данным СМИ, его застрелили во время утренней пробежки у спорткомплекса «Олимп».





Вскоре выяснилось, что убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе был внесен в базу «Миротворца». При этом в настоящее время на его фотографии стоит статус «ликвидирован».