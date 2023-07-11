Столтенберг заявил, что Турция согласилась на прием Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал как можно скорее направить в парламент республики протокол о присоединении Швеции к НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после встречи с Эрдоганом и премьером Швеции Ульфом Кристерссоном в Вильнюсе.





По словам Столтенберга, Швеция выполнила свои обязательства по борьбе с терроризмом, взятые на саммите НАТО в Мадриде в 2022 году: внесла поправки в Конституцию, изменила законы, расширила сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана (Анкара считает ее террористической организацией). НАТО также активизирует усилия в этой области, в альянсе будет учреждена должность специального координатора по борьбе с терроризмом, заявил Столтенберг.





Швеция также будет поддерживать усилия Турции по вступлению в Евросоюз, в том числе либерализацию визового режима и модернизацию таможенного союза, говорится в релизе на сайте НАТО.





Столтенберг заявил, что не знает, сколько времени займет завершение процесса приема Швеции в Североатлантический альянс. Как сообщает телеканал CNN Turk, заявка будет передана в турецкий парламент в ближайшее время, однако одобрена, вероятно, будет на осенней сессии, потому что на этой неделе заксобрание республики уходит на летние каникулы.





Швеция подала заявку в НАТО совместно с Финляндией в мае 2022 года. В апреле 2023-го Хельсинки стал 31-м членом Североатлантического альянса. Кроме Турции, заявку Швеции на присоединение к НАТО пока не одобрила Венгрия.