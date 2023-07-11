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Президент Литвы Науседа призвал создать постоянные базы НАТО у границ России
По его мнению, следует признать «мертвым» соглашение альянса и Москвы от 1997 года undefined
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Президент Литвы Науседа призвал создать постоянные базы НАТО у границ России

По его мнению, следует признать «мертвым» соглашение альянса и Москвы от 1997 года

Североатлантический альянс должен отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границ России, заявил 10 июля президент Литвы Гитанас Науседа в интервью газете The Times. По его словам, поскольку РФ размещает тактическое ядерное оружие в Белоруссии, западные союзники должны признать «мертвым» Основополагающий акт Россия — НАТО.


Литовский лидер также призвал союзников по НАТО как можно скорее увеличить военные расходы, указав на «очень хрупкую ситуацию».


Основополагающий акт Россия — НАТО заключен в 1997 году. В нем, в частности, говорится, что альянс не будет осуществлять коллективную оборону «путем дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». При этом в соглашении оговаривается, что союзники могут усиливать военное присутствие, например для защиты против угрозы агрессии и действий по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН. В документе говорится, что Россия должна проявлять «соответствующую сдержанность» при развертывании своих обычных вооруженных сил в Европе.


Заявление Науседы о создании постоянных баз НАТО у границ России прозвучало накануне саммита альянса. Встреча западных союзников пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.

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Dailystorm - Моравецкий заявил, что Польша хочет разместить у себя американское ядерное оружие
#рф #литва #нато #науседа
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