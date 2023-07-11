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В Госдуме призвали бойкотировать блогеров, разжигающих межнациональную рознь после событий в Электростали
В Подмосковье ранее группа мужчин срезала часть кожи с головы 19-летнего парня из-за зеленого ирокеза Фото: Global Look Press / Баранов Владимир
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В Госдуме призвали бойкотировать блогеров, разжигающих межнациональную рознь после событий в Электростали

В Подмосковье ранее группа мужчин срезала часть кожи с головы 19-летнего парня из-за зеленого ирокеза

Фото: Global Look Press / Баранов Владимир

В подмосковной Электростали группа мужчин срезала часть кожи с головы 19-летнего парня из-за зеленого ирокеза. После этого некоторые российские блогеры начали призывать к расправе над мигрантами и приезжими. Депутаты Госдумы Константин Затулин и Олег Матвейчев в беседе с Daily Storm осудили таких блогеров, призвав их бойкотировать. Затулин считает, что если в действиях авторов есть состав преступления, они должны понести наказание в соответствии с законодательством.


«Если они закон нарушили и в их постах есть призыв к межнациональной розни, то это состав преступления. Это одно наказание. А другое — общественное неприятие, бойкот», — сказал Затулин, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.


Депутат выразил мнение, что «эти блогеры ориентируются на общий синдром антимигрантский и надеются на то, что их выступления сочувственно будут их сторонниками встречены».


«Считаю, любые проявления ксенофобии в нашей многонациональной стране (к тому же стремящейся развивать интеграцию в рамках евразийского пространства) просто являются ущербом для нашего настоящего национального интереса», — заключил Затулин.


Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил: пока нет официальной информации, что в истории в Электростали замешаны мигранты. «Во всех таких случаях нужно очень четко понимать, кто, что и при каких обстоятельствах», — заметил парламентарий.


«Слухи и сплетни сеют рознь. И они же используются для манипуляций нашими врагами. Взорвать Россию, изнутри используя национальный вопрос, — это их мечта», — убежден Матвейчев. Он добавил, что количество мигрантов за последние 10 лет в России сократилось, а не выросло.


Депутат также обратил внимание, что различные Telegram-каналы, публикующие порой информацию сомнительного характера, «ни за что не отвечают» и «об этом надо помнить читателям».


Инцидент в подмосковной Электростали произошел 9 июля возле торгового центра «Кристалл». Telegram-каналы писали, что двум мужчинам не понравилась прическа парня и они срезали с него волосы, зацепив кожу головы.


Отдельные блогеры утверждали, что нападение совершили мигранты, но официальной информации на этот счет от правоохранителей нет. Пострадавший сейчас больнице, угрозы его жизни нет.


Первого нападавшего задержали 10 июля. Это житель Коми 1999 года рождения. Второй задержанный — житель Калужской области 1993 года рождения, заявили в МВД.


По факту произошедшего в Электростали возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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В Электростали двое неизвестных избили молодого человека и срезали с него скальп

Пострадавший госпитализирован 10 июля 2023
Dailystorm - В Электростали двое неизвестных избили молодого человека и срезали с него скальп
#межнациональная рознь #затулин #электросталь #госдума #блогеры
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