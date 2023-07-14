«112»: Полиция задержала экс-полковника ФСБ, администратора ряда Telegram-каналов, по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова, который связан с Telegram-каналами «Кремлевская прачка», «Силовики» и BRIEF. Мужчину подозревают в вымогательстве у влиятельных бизнесменов и политиков, передает Telegram-канал «112».





По его информации, задержание бывшего высокопоставленного силовика проходило в Москве. Правоохранители ворвались в квартиру мужчины. Он был доставлен в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве.





Предъявлены ли Полякову обвинения — неизвестно. О его процессуальном статусе пока ничего не сообщается. Задержание Полякова также подтвердил близкий к МВД источник РБК.





В канале «Кремлевская прачка» (свыше 250 тысяч подписчиков) отсутствуют посты со вчерашнего дня. Канал «Силовики» (почти 300 тысяч подписчиков) информацию о задержании своего администратора пока никак не прокомментировал.