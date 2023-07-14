Telegram-каналы «Силовики» и BRIEF опровергли связь с экс-половником ФСБ Поляковым, о задержании которого сообщил «112»

Telegram-каналы «Силовики» и BRIEF сообщили, что не сотрудничали с экс-полковником ФСБ России Михаилом Поляковым. Так они отреагировали на публикацию Telegram-канала «112» о задержании мужчины, в которой его назвали администратором этих ресурсов.





В BRIEF сообщили, что в их команде «не было и нет» человека с таким именем. Аналогичную позицию высказало руководство «Силовиков».





В публикации «112» также говорилось о связи Полякова с Telegram-каналом «Кремлевская прачка», но его администрация это не прокомментировала. Последний пост в нем вышел вечером 13 июля.





По информации Telegram-канала «112», задержание Полякова проходило в Москве. Правоохранители ворвались в квартиру мужчины и доставили его в Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве. По неподтвержденной информации, его подозревают в вымогательстве.





О предъявлении обвинений Полякову и его процессуальном статусе информации нет. Задержание бывшего высокопоставленного силовика подтвердил источник РБК, близкий к МВД, но подробностей не привел.