Депутаты Госдумы во втором чтении проголосовали за закон о запрете смены пола

Госдума проголосовала за принятие во втором чтении закона о запрете смены пола. Согласно новым поправкам, медицинские вмешательства будут допустимы только при врожденных аномалиях у детей. Утверждать их будет специальная комиссия.





Эти нормы будут содержаться в новой статье 45.1 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Кроме того, законом запрещаются медицинские вмешательства, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.





По словам зампреда комитета по охране здоровья Сергея Леонова, брак будет «аннулирован во всех случаях», когда выяснится, что «супруг или оба сменили пол». Также сменившие пол не смогут усыновить детей.





14 июня документ был принят в первом чтении. В документ был внесен ряд поправок, которые одобрил комитет Госдумы по охране здоровья. Третье чтение законопроекта запланировано на 14 июля.