Актриса Могилевская назвала ужасной новостью смерть коллеги по сериалу «Каменская» Ларисы Маршаловой

Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, сыгравшая роль в сериале «Каменская», скончалась в возрасте 44 лет. Марина Могилевская, также снимавшаяся в «Каменской», в беседе с Daily Storm назвала смерть коллеги ужасной новостью.





«Скоропостижно умерла. Это ужасно. Конечно, большое горе. Мне нечего сказать, кроме того, что когда уходят [из жизни] молодые — это ужасно!» — заявила Могилевская.





О смерти Маршаловой первым сообщил Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм», где работала актриса. В некрологе говорится, что Маршалова была добра и великодушна и за артисткой не наблюдалось зависти и неприязни.





В сообщении также отмечается, что «мягкое женское естество Маршаловой реализовывалось и в кадре, и на сцене». Коллеги обратили внимание на чувство юмора актрисы, с которым она рассказывала о своих героинях, и признались, что работать с ней было интересно.





О причинах смерти Маршаловой на «Беларусьфильме» не распространяются, только отмечают, что актриса «ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца».





Лариса Маршалова дебютировала в кино в 2000 году. Тогда она сыграла эпизодическую роль в российско-белорусском детском фильме «Битва пяти воинств». Всего она снялась более чем в 60 российских и белорусских фильмах и сериалах, среди которых «Каменская», «Колдовское озеро», «Идеальный брак», «Город невест».





В 2010 году Маршалова снялась в картине «Ищу тебя». Спустя три года зрители увидели Ларису в сериале «Вот это любовь!» вместе с Вадимом Галыгиным, Константином Крюковым и Владимиром Епифанцевым.





Последней работой артистки на экране, судя по информации на «Кинопоиске», стала второстепенная роль в мини-сериале «Соловейка», вышедшем на экраны в апреле 2023 года. Кроме того, Маршалова была занята в 14 постановках Театра-студии киноактера «Беларусьфильма», в четырех из них она играла главные роли.