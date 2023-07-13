Новости
Новости
St
Актриса Могилевская назвала ужасной новостью смерть коллеги по сериалу «Каменская» Ларисы Маршаловой
Белорусская артистка ушла из жизни в возрасте 44 лет 12 июля undefined
Новости

Актриса Могилевская назвала ужасной новостью смерть коллеги по сериалу «Каменская» Ларисы Маршаловой

Белорусская артистка ушла из жизни в возрасте 44 лет 12 июля

Белорусская актриса театра и кино Лариса Маршалова, сыгравшая роль в сериале «Каменская», скончалась в возрасте 44 лет. Марина Могилевская, также снимавшаяся в «Каменской», в беседе с Daily Storm назвала смерть коллеги ужасной новостью.


«Скоропостижно умерла. Это ужасно. Конечно, большое горе. Мне нечего сказать, кроме того, что когда уходят [из жизни] молодые — это ужасно!» — заявила Могилевская.


О смерти Маршаловой первым сообщил Театр-студия киноактера Национальной киностудии «Беларусьфильм», где работала актриса. В некрологе говорится, что Маршалова была добра и великодушна и за артисткой не наблюдалось зависти и неприязни.


В сообщении также отмечается, что «мягкое женское естество Маршаловой реализовывалось и в кадре, и на сцене». Коллеги обратили внимание на чувство юмора актрисы, с которым она рассказывала о своих героинях, и признались, что работать с ней было интересно.


О причинах смерти Маршаловой на «Беларусьфильме» не распространяются, только отмечают, что актриса «ушла из жизни внезапно, хотя ничто не предвещало такого скорого и трагичного конца».


Лариса Маршалова дебютировала в кино в 2000 году. Тогда она сыграла эпизодическую роль в российско-белорусском детском фильме «Битва пяти воинств». Всего она снялась более чем в 60 российских и белорусских фильмах и сериалах, среди которых «Каменская», «Колдовское озеро», «Идеальный брак», «Город невест». 


В 2010 году Маршалова снялась в картине «Ищу тебя». Спустя три года зрители увидели Ларису в сериале «Вот это любовь!» вместе с Вадимом Галыгиным, Константином Крюковым и Владимиром Епифанцевым.


Последней работой артистки на экране, судя по информации на «Кинопоиске», стала второстепенная роль в мини-сериале «Соловейка», вышедшем на экраны в апреле 2023 года. Кроме того, Маршалова была занята в 14 постановках Театра-студии киноактера «Беларусьфильма», в четырех из них она играла главные роли.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram
#белоруссия #смерть #актриса #каменская #сериал
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»