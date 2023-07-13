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Исполнительница неофициального гимна «Спартака» МакSим призналась, что лечится от алкоголизма в клинике
Ранее поп-звезда во время пандемии из-за пневмонии находилась на грани жизни и смерти undefined
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Исполнительница неофициального гимна «Спартака» МакSим призналась, что лечится от алкоголизма в клинике

Ранее поп-звезда во время пандемии из-за пневмонии находилась на грани жизни и смерти

Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что сейчас пытается излечиться от алкоголизма в специализированной клинике. По словам исполнительницы хита «Мой рай», алкоголь стал «попыткой сбежать от проблем, недугов, лишних впечатлений». Она подчеркнула, что осознала свою зависимость и решила пройти лечение.


МакSим рассказала, что после болезни в 2021 году очень рано начала гастролировать и «взяла на себя очень большую ответственность и обещание сделать немыслимое количество выступлений».


По ее словам, она уже долгое время находится в клинике. Ее поддерживают семья, дети и музыканты, поделилась певица. Также МакSим надеется, что фанаты отнесутся к ее решению с пониманием. 


Звезда прокомментировала инцидент на мартовском концерте в Сочи. Она тогда думала, что алкоголь поможет отработать программу, однако не вышло. Певица также призналась, что до выхода на сцену находилась под капельницей. 


МакSим летом 2021 года несколько месяцев провела в больнице. О ее госпитализации с признаками заражения ковидом стало известно 15 июня. На тот момент у нее обнаружили 40%-е поражение легких. Позже оно увеличилось до 75%. Тест на коронавирус при этом показывал отрицательный результат.


19 июня Абросимову ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В конце июля МакSим перевели на режим вспомогательной вентиляции легких. В течение нескольких недель певицу регулярно возвращали в сознание. К счастью, с болезнью ей удалось справиться.

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#певица #алкоголизм #макsим
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