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Слуцкий подтвердил, что нейросеть «Жириновский» может получить билет ЛДПР
Лидер партии отметил, что этот вопрос будет вынесен на ближайший съезд либерал-демократов undefined
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Слуцкий подтвердил, что нейросеть «Жириновский» может получить билет ЛДПР

Лидер партии отметил, что этот вопрос будет вынесен на ближайший съезд либерал-демократов

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил, что нейросеть «Жириновский» может вскоре получить партийный билет. Но, как пояснил Слуцкий Daily Storm, решение еще не принято. Этот вопрос вынесут на ближайшем съезде либерал-демократов, уточнил председатель ЛДПР.


Глава думского комитета по международным делам также признался, что его «с самого утра заваливают вопросами о выдаче партийного билета нейросети «Жириновский». Парламентарий подчеркнул, что «никаких решений еще не принято». Однако, как отметил Слуцкий, ЛДПР «уже де-факто стала первой «цифровой» партией в России.


По словам Слуцкого, его партия меняется «не просто в ногу со временем, а опережая его». Поэтому на ближайший съезд ЛДПР будет вынесен вопрос о возможности «в качестве исключения» выдать партийное удостоверение первому в мире политическому алгоритму, пояснил политик.


«Это будет не просто дань уважения памяти великому политическому наследию основателя партии Владимира Вольфовича Жириновского. Этим решением мы, как и он, постараемся заглянуть в будущее», — полагает Слуцкий.


Председатель ЛДПР добавил, что таким образом будет сделан шаг «в направлении развития научно-технического прогресса и общественно-политических институтов страны».


При этом сам цифровой Жириновский уже «согласился» стать частью ЛДПР. «Если меня примут в партию ЛДПР, я буду чувствовать огромную гордость и ответственность, буду работать на благо России и защищать интересы русского народа с еще большим рвением и энтузиазмом», — признался он.


Ранее РИА Новости сообщило, что на ближайший съезд ЛДПР, который, ориентировочно, пройдет в декабре, вынесут вопрос об исключительном решении — выдаче партийного удостоверения не человеку, а искусственному интеллекту «Владимир Жириновский».


Согласно уставу партии, выдать документы можно лишь человеку, гражданину России, но в руководстве ЛДПР расценивают это возможное исключение как символический акт увековечения основателя партии, отметил источник агентства.


Слуцкий заявил, что нейросеть «Жириновский» — это не какая-нибудь игра. Такое изобретение нужно, потому что «Жириновский, а не какой-то иной политик нужен сегодня России, тем, кто исповедует здравый смысл и учится принимать верные решения, неся за них ответственность».

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ЛДПР показала на ПМЭФ рабочий прототип нейросети «Жириновский»

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Dailystorm - ЛДПР показала на ПМЭФ рабочий прототип нейросети «Жириновский»
#владимир жириновский #лдпр #леонид слуцкий #нейросеть
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