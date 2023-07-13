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Турчак заступился за генерала Попова, вокруг которого в Сети разгорелся скандал из-за резких высказываний про армию
По мнению первого заместителя председателя Совфеда, генерал Гурулев сделал из закрытого сообщения «политическое шоу» undefined
Новости

Турчак заступился за генерала Попова, вокруг которого в Сети разгорелся скандал из-за резких высказываний про армию

По мнению первого заместителя председателя Совфеда, генерал Гурулев сделал из закрытого сообщения «политическое шоу»

Секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что обращение командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова к подчиненным не было публичным. Накануне, 12 июля, аудиозапись с голосом Попова опубликовал депутат Андрей Гурулев. Турчак подчеркнул, что этот инцидент «останется на совести» парламентария, который также является бывшим военачальником.


Обращение Попова было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, а то, что депутат Гурулев «его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», отметил Турчак в своем Telegram-канале. Он также обратил внимание на то, что армия была и остается вне политики, а «такими командирами, как Попов, Родина может гордиться». 


Андрей Гурулев в 2012-2016 годах командовал 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. По данным некоторых блогеров и СМИ, Иван Попов был отстранен от командования 58-й армией, однако Минобороны России эту информацию официально не комментировало.


Обращение генерала Попова, якобы заявляющего об уходе с должности командующего, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Попов на записи также говорит, что «был всегда честен, с первого дня прибытия в армию». 

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#турчак #гурулев #армия
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