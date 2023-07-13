Турчак заступился за генерала Попова, вокруг которого в Сети разгорелся скандал из-за резких высказываний про армию

Секретарь генсовета «Единой России», глава рабочей группы по вопросам спецоперации Андрей Турчак сообщил, что обращение командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова к подчиненным не было публичным. Накануне, 12 июля, аудиозапись с голосом Попова опубликовал депутат Андрей Гурулев. Турчак подчеркнул, что этот инцидент «останется на совести» парламентария, который также является бывшим военачальником.





Обращение Попова было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, а то, что депутат Гурулев «его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести. Как и другие его заявления и комментарии», отметил Турчак в своем Telegram-канале. Он также обратил внимание на то, что армия была и остается вне политики, а «такими командирами, как Попов, Родина может гордиться».





Андрей Гурулев в 2012-2016 годах командовал 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. По данным некоторых блогеров и СМИ, Иван Попов был отстранен от командования 58-й армией, однако Минобороны России эту информацию официально не комментировало.





Обращение генерала Попова, якобы заявляющего об уходе с должности командующего, опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Гурулев. Попов на записи также говорит, что «был всегда честен, с первого дня прибытия в армию».