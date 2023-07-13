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Суд заочно арестовал соратника Навального, бывшего замглавы Минэнерго Милова
Политик обвиняется в распространении фейков о Российской армии undefined
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Суд заочно арестовал соратника Навального, бывшего замглавы Минэнерго Милова

Политик обвиняется в распространении фейков о Российской армии

Басманный суд Москвы заочно арестовал соратника политика Алексея Навального, бывшего заместителя министра энергетики Владимира Милова (признан иноагентом). Экс-председатель партии «Демократический выбор» обвиняется в распространении фейков о Российской армии. Сам Милов сейчас находится за пределами России.


Суд удовлетворил ходатайство следствия. В результате в отношении Милова «избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо с момента задержания на территории России», заявили в пресс-службе суда.


Милов проходит обвиняемым по уголовной статье о распространении фейков об армии по мотивам ненависти либо вражды в отношении социальной группы. Соратнику Навального грозит до 10 лет лишения свободы.


Милов в 2021 году объявил, что покидает родину. Свое решение политик объяснил опасениями насчет ареста после ряда несогласованных митингов в поддержку Навального. Милов собирался за границей вести общественную работу, в том числе международного характера.


МВД России в июне прошлого года объявило Милова розыск. При этом статья УК тогда не уточнялась.


Ранее, в июне 2021 года, Черемушкинский суд Москвы взыскал с Милова 60 тысяч рублей по иску бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации. До этого политик обвинил Пригожина в растлении малолетних.


Суд постановил, что кроме компенсации, Милову надо удалить порочащие Пригожина сведения из Сети. Изначально предприниматель требовал от Милова пять миллионов рублей. Также ответчиком проходил Навальный, но позже Пригожин отказался от претензий к нему.

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#алексей навальный #арест #дискредитация армии #владимир милов #суд
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