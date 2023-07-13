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На «Московские ярмарки» завозят паштеты и колбасы из Ростовской области
Их производит старейшее предприятие региона undefined
Новости

На «Московские ярмарки» завозят паштеты и колбасы из Ростовской области

Их производит старейшее предприятие региона

Продукты от российских фермеров, в том числе и из Ростовской области, можно найти на «Московских ярмарках». Один из павильонов расположен на Челябинской улице в Москве. 

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В центре ярмарки мы нашли стенд с продукцией из Ростовской области. Это компания «Атрус» — старейшее предприятие региона. На ярмарке представлены паштеты, сырокопченые, сыровяленые, вареные колбасы. Популярностью пользуются и мясные деликатесы. Например, мясные чипсы с оригинальным вкусом.


Для детей предлагают сосиски и сардельки, которые спокойно можно включать в рацион малышей с трехлетнего возраста. Гурманы смогут побаловать себя натуральным салом. 


Особенно любят ярмарки пожилые люди. Здесь они всегда могут выбрать любимый чай для посиделок, а также всевозможные сладости для внуков. И небольшой совет: продавцы порекомендовали нам попробовать крекер вприкуску с медом. 


На прилавках можно найти картофель, сыр и колбасу, которые продаются по приемлемым ценам. Еще на «Московских ярмарках» огромный выбор сезонных овощей и фруктов. И конечно же, любимые летние дары — абрикосы, персики, черешня и все разнообразие вкусов и запахов. Например, свежая ароматная малина, только что собранная с куста, или клубника, которую доставили сюда прямиком с грядки. 


Приходите на ярмарку в микрорайоне Южное Измайлово с 12:00 до 16:00 и получите скидку по соцкарте. Адрес павильона проекта, расположенного на Челябинской улице, вы найдете на сайте

#московские ярмарки #москва #торговля #ярмарка
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