На «Московские ярмарки» завозят паштеты и колбасы из Ростовской области

В центре ярмарки мы нашли стенд с продукцией из Ростовской области. Это компания «Атрус» — старейшее предприятие региона. На ярмарке представлены паштеты, сырокопченые, сыровяленые, вареные колбасы. Популярностью пользуются и мясные деликатесы. Например, мясные чипсы с оригинальным вкусом.





Для детей предлагают сосиски и сардельки, которые спокойно можно включать в рацион малышей с трехлетнего возраста. Гурманы смогут побаловать себя натуральным салом.





Особенно любят ярмарки пожилые люди. Здесь они всегда могут выбрать любимый чай для посиделок, а также всевозможные сладости для внуков. И небольшой совет: продавцы порекомендовали нам попробовать крекер вприкуску с медом.





На прилавках можно найти картофель, сыр и колбасу, которые продаются по приемлемым ценам. Еще на «Московских ярмарках» огромный выбор сезонных овощей и фруктов. И конечно же, любимые летние дары — абрикосы, персики, черешня и все разнообразие вкусов и запахов. Например, свежая ароматная малина, только что собранная с куста, или клубника, которую доставили сюда прямиком с грядки.





Приходите на ярмарку в микрорайоне Южное Измайлово с 12:00 до 16:00 и получите скидку по соцкарте. Адрес павильона проекта, расположенного на Челябинской улице, вы найдете на сайте.