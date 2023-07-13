Новости
Новости
St
В ОНК Москвы не нашли генерала Суровикина в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе»
Правозащитник Алексей Мельников сказал, что лично посетил эти учреждения, и развеял слухи об аресте военного undefined
Новости

В ОНК Москвы не нашли генерала Суровикина в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе»

Правозащитник Алексей Мельников сказал, что лично посетил эти учреждения, и развеял слухи об аресте военного

После событий 23-24 июня в России западные и украинские СМИ писали, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск РФ на Украине Сергей Суровикин якобы попал в немилость и был арестован. Появлялись сообщения, что генерал может находиться в «Матросской Тишине» и расположенном на ее территории изоляторе федерального значения «Кремлевский централ». Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг эту информацию, заявив, что лично посетил «Матросскую Тишину» и «Кремлевский централ».


«Уточняли по Суровикину. Нет его [в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе»]», — написал Мельников в своем Telegram-канале.


По словам правозащитника, для него попросту «удивительно», что украинский журналист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» «продолжают утверждать обратное», настаивая, что Суровикина арестовали.


Теперь появился слух о том, что якобы генерал «может находиться в Одинцовском районе», продолжил Мельников. Парламентарий не в силах подтвердить или опровергнуть эти предположения, поскольку «это территория ОНК Московской области», однако выразил сомнения в правдивости этой информации.


Общественник считает, что вряд ли Суровикин находится «вообще в каком-либо месте принудительного содержания», так как «данный факт очень сложно скрыть».


В конце июня Мельников уже опровергал домыслы британского издания Financial Times. Газета утверждала, что Суровикина якобы содержат в московском СИЗО «Лефортово».


Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о генерале Суровикине в свете событий 24 июня, отметил, что будет еще много спекуляций и пересудов на этот счет. Песков предположил, что это один из таких примеров. Пресс-секретарь президента также переадресовал Министерству обороны вопрос журналистов о местонахождении Суровикина.


На вопрос журналистов «Продолжает ли Владимир Путин доверять Суровикину?» Песков ответил, что президент работает с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а «что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству».


В связи со слухами об аресте Суровикина его дочь Вероника заявила, что с ее отцом «ничего не произошло, он на рабочем месте». По словам девушки, сообщения о задержании генерала — ложь. Вероника напомнила, что ее отец «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал», и поэтому попросила не превращать его молчание в исчезновение. Жена Суровикина отказалась комментировать СМИ слухи об аресте генерала. Сам Суровикин также не общался с прессой.

Читайте там, где удобно: добавьте Daily Storm в избранное в «Яндекс.Новостях», подписывайтесь в Дзен или Telegram.

Новости
Дзен
Telegram

В опале, задержан или продолжает служить. Что известно о судьбе генерала Суровикина

Ранее западные СМИ заявили, что его якобы считают сообщником ЧВК «Вагнер» 29 июня 2023
Dailystorm - В опале, задержан или продолжает служить. Что известно о судьбе генерала Суровикина
#генерал #матросская тишина #онк #арест #суровикин #правозащитники
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Показать комментарии
© Storm 2023

Издание «Daily Storm» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379 Учредитель: ООО "ОрденФеликса", Главный редактор: Сивкова А.С.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

Сообщения и материалы информационного издания Daily Storm (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 20.07.2017 за номером ЭЛ №ФС77-70379) сопровождаются гиперссылкой на материал с пометкой Daily Storm.

*упомянутые в текстах организации, признанные на территории Российской Федерации террористическими и/или в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности. В том числе:

Признаны террористическими организациями: «Исламское государство» (другие названия: «Исламское Государство Ирака и Сирии», «Исламское Государство Ирака и Леванта», «Исламское Государство Ирака и Шама»), «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа», «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана», «База» («Аль-Каида»),«Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»), «Движение Талибан», «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»), Джебхат ан-Нусра (Фронт победы)(другие названия: «Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам» (Фронт поддержки Великой Сирии), Всероссийское общественное движение «Народное ополчение имени К. Минина и Д. Пожарского», Международное религиозное объединение «АУМ Синрике» (AumShinrikyo, AUM, Aleph)

Деятельность запрещена по решению суда: Межрегиональная общественная организация «Национал-большевистская партия», Межрегиональная общественная организация «Движение против нелегальной иммиграции», Украинская организация «Правый сектор», Украинская организация «Украинская национальная ассамблея – Украинская народная самооборона» (УНА - УНСО), Украинская организация «Украинская повстанческая армия» (УПА), Украинская организация «Тризуб им. Степана Бандеры», Украинская организация «Братство», Межрегиональное общественное объединение – организация «Народная Социальная Инициатива» (другие названия: «Народная Социалистическая Инициатива», «Национальная Социальная Инициатива», «Национальная Социалистическая Инициатива»), Межрегиональное общественное объединение «Этнополитическое объединение «Русские», Общероссийская политическая партия «ВОЛЯ», Общественное объединение «Меджлис крымскотатарского народа», Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации:,Межрегиональное общественное движение «Артподготовка»