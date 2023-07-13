В ОНК Москвы не нашли генерала Суровикина в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе»

После событий 23-24 июня в России западные и украинские СМИ писали, что заместитель командующего Объединенной группировкой войск РФ на Украине Сергей Суровикин якобы попал в немилость и был арестован. Появлялись сообщения, что генерал может находиться в «Матросской Тишине» и расположенном на ее территории изоляторе федерального значения «Кремлевский централ». Секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников опроверг эту информацию, заявив, что лично посетил «Матросскую Тишину» и «Кремлевский централ».





«Уточняли по Суровикину. Нет его [в «Матросской Тишине» и «Кремлевском централе»]», — написал Мельников в своем Telegram-канале.





По словам правозащитника, для него попросту «удивительно», что украинский журналист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» «продолжают утверждать обратное», настаивая, что Суровикина арестовали.





Теперь появился слух о том, что якобы генерал «может находиться в Одинцовском районе», продолжил Мельников. Парламентарий не в силах подтвердить или опровергнуть эти предположения, поскольку «это территория ОНК Московской области», однако выразил сомнения в правдивости этой информации.





Общественник считает, что вряд ли Суровикин находится «вообще в каком-либо месте принудительного содержания», так как «данный факт очень сложно скрыть».





В конце июня Мельников уже опровергал домыслы британского издания Financial Times. Газета утверждала, что Суровикина якобы содержат в московском СИЗО «Лефортово».





Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя негативные публикации о генерале Суровикине в свете событий 24 июня, отметил, что будет еще много спекуляций и пересудов на этот счет. Песков предположил, что это один из таких примеров. Пресс-секретарь президента также переадресовал Министерству обороны вопрос журналистов о местонахождении Суровикина.





На вопрос журналистов «Продолжает ли Владимир Путин доверять Суровикину?» Песков ответил, что президент работает с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым, а «что касается структурных подразделений внутри министерства, то это я вас прошу обращаться к министерству».





В связи со слухами об аресте Суровикина его дочь Вероника заявила, что с ее отцом «ничего не произошло, он на рабочем месте». По словам девушки, сообщения о задержании генерала — ложь. Вероника напомнила, что ее отец «никогда каждый день в СМИ не появлялся и заявлений не делал», и поэтому попросила не превращать его молчание в исчезновение. Жена Суровикина отказалась комментировать СМИ слухи об аресте генерала. Сам Суровикин также не общался с прессой.