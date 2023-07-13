В Свердловской области женщина стала жертвой крупного пожара в деревне Шайдуриха

Департамент информационной политики Свердловской области сообщил, что после пожара в деревне Шайдуриха было найдено тело местной жительницы. Двое мужчин обратились с ожогами в Невьянскую центральную районную больницу.





В деревне, где проживает 365 человек, 12 июля начался пожар. Сгорело 41 строение, в том числе 13 жилых домов, в которых проживали 35 человек. Также огонь уничтожил 26 дачных построек и детский сад.





С приходом аномальной жары в Свердловской области вновь загорелись леса. Огонь перекинулся на село Шайдуриха в Невьянском районе. Сообщалось, что улицы деревни окутаны дымом.





В конце апреля из-за жаркой и засушливой погоды Свердловская область уже была охвачена огнем. Самый крупный пожар случился в Сосьве. Там сгорело около 100 домов, погибли два человека.