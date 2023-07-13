Медведь загнал на крышу автомобиля мужчину, попытавшегося покормить его

На Камчатке мужчина хотел покормить медведя, но животное пошло на человека в атаку и он спасся, запрыгнув на крышу стоявшего рядом автомобиля. Видео инцидента сняли проезжавшие мимо люди и выложили в Сеть. Мужчина не пострадал.





Инцидент произошел на краевой трассе Петропавловск-Камчатский — Мильково. На опубликованных кадрах видно, как человек выходит из своей машины и направляется к медведю с едой. Однако животное резко двинулось в сторону мужчины. Он смог убежать и затем отогнал хищника в сторону леса.





Медведь спустя пару мгновений вернулся на трассу, но второй попытки покормить животное автомобилист уже не предпринимал. Власти дальневосточных регионов ранее не раз призывали жителей не кормить хищников, поскольку такие действия небезопасны.





В августе прошлого года в соцсетях появилось видео, на котором неизвестные расстреливают годовалого медвежонка на трассе под Ханты-Мансийском. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной охоте и нашла злоумышленников. Они признались, что вывезли тушу медвежонка и разделали ее, сожгли останки животного и выбросили в мусорный бак. У мужчин изъяли ружье, из которого был убит медвежонок, и автомобиль.





До этого, в конце июля 2022 года, белый медведь, у которого во рту застряла банка сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон Красноярского края. Ветеринарам из Москвы удалось помочь животному. Медведь оказался самкой. Ее назвали Монеточкой и перевезли за 60-100 километров от Диксона, оставив запас рыбы на первое время.