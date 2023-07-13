В Орловской области задержали трансгендерного мужчину по подозрению в финансировании ВСУ

ЛГБТ-активист отправлял средства для поддержки Вооруженных сил Украины, рассказали в ведомстве, добавив, что подозреваемый недавно сменил пол с женского на мужской.





12 июля полицейские в Москве задержали блогера-трансгендера Хилми Форкса. Его подозревают в публичной демонстрации и распространении порнографии. Об этом в своем официальном Telegram-канале написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.





По ее словам, следствием ОМВД по Даниловскому району Москвы возбуждено уголовное дело в отношении блогера по пункту «б» части 3 статьи 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов, совершенные с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей). Форксу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.